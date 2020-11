Oposición nacional al proyecto de Romayla por quebrantar el entorno de la Alhambra

El denominado proyecto del paseo de Romayla sigue generando oposición entre importantes entidades en defensa del patrimonio histórico. Tras alzar la voz numerosos expertos a nivel local, ahora ha sido la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Rabasf), la institución artística de más larga trayectoria y vigencia cultural en España, la que ha criticado duramente esta iniciativa de la Alhambra y el Ayuntamiento de Granada para reformar la pasarela del Darro a los pies de la joya arquitectura nazarí en el Albaicín.

Lo ha hecho en un escrito remitido remitido al Patronato de la Alhambra y el Generalife, al alcalde de Granada, al delegado territorial de la Consejería de Cultura y a la Real Academia de Bellas Artes de Granada, entidad que ya clamó por un debate social y científico sobre este tema que está generando tanta controversia

En concreto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se hace eco del manifiesto de su 'hermana' pequeña de la Real Academia de Bellas Artes de Granada para lanzar la voz de alarma sobre el proyecto del paseo de Romayla situado a lo largo de la margen izquierda del río Darro y a los pies de la Alhambra, que está promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

Tras estudiar con detalle el proyecto, la Real Academia de San Fernando va incluso más allá que la institución cultural granadina señalando diferentes objeciones a la propuesta. Así, según esta entidad que vela por el patrimonio de todo el país se echa en falta en el planteamiento actual de Romayla "un análisis en profundidad de la naturaleza del espacio y la finalidad perseguida con su uso: si se concibe como un lugar para ser mirado, como lo ha sido hasta la actualidad o si se pretende su urbanización y cuál va a ser su conexión con el eje actual de recorrido del Darro".

De esta manera, en el comunicado se exige a la Alhambra y al Consistorio granadino realizar "más estudios" y una mayor labor arqueológica, además de reclamar un debate en el que sean partícipes tanto los ciudadanos como expertos en diferentes campos como la arqueología, la arquitectura y la historia que puedan dar más profundidad a la propuesta y no se caiga en errores.

"El que el área de actuación esté integrada por cuatro parcelas con titularidades alternas del Patronato de la Alhambra y Generalife y del Ayuntamiento de Granada, es algo que condicionará seriamente el devenir del sitio", señalan desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, incidiendo en que "convendría estudiar la conveniencia de que la titularidad fuera única".

Según esta institución, con siglos de historia en defensa de la cultura y el patrimonio,, uno de los problemas directos del proyecto actual de Romayla es "la existencia de cerramientos en las cuatro parcelas que deberían unificarse". De esta forma, los expertos de Bellas Artes señalan que "no se aprecia en el documento ninguna referencia a la traza histórica del lugar".

Igualmente, se apunta que los trabajos en el paseo del Darro no contemplan ni explican la recuperación de elementos históricos que había en la zona como molinos, batanes, acequias, partidores y pasos de agua, entre otros. "Al ser elementos de gran interés deberían conformar la naturaleza del diseño del proyecto y, con su carácter lineal, facilitar el reconocimiento y conexión del eje del Darro", describen en el comunicado.

Respecto a la clave del uso del agua en la obra, los expertos consideran que "se da la espalda a este patrimonio hidráulico con el uso de rejillas de tramex en los puntos de paso de la acequia o con el hecho de que el riego para la jardinería se haya concebido con agua potable en lugar de utilizar la de la propia acequia, cuya recuperación resultaría no solo más ecológico, sino acorde con la tradición del lugar".

"El proyecto no resuelve los actuales problemas de los bordes, como atender el mal estado de la tapia del bosque de la Alhambra, el paso roto y abierto del barranco de las Chirimías, y los actuales accesos incontrolados a las distintas parcelas desde la margen del río Darro", recalcan en el minucioso informe de la Real Academia de Bellas Artes a nivel nacional señalando como ejemplo negativo la inclusión de una escalera de bajada al río cuya necesidad resulta cuestionable.

Se detalla también que el diseño de los parterres ajardinados de bordes sinuosos al estilo inglés "resulta totalmente ajeno a los jardines que poblaron estas terrazas y al estilo de los jardines de la Alhambra, a cuyos pies se encuentra". Asimismo, se explica que el mobiliario, los cerramientos, las cancelas y puertas propuestas por la Alhambra "son inapropiados" por la misma razón: "Las barandillas a lo largo de los tres niveles de paratas generarán un indeseable efecto de 'barandilla de barco' cuando se observen desde el Paseo de los Tristes", concluyen.

Uno de los temas más polémicos es el del 'ascensor'. En este sentido, se señala que "teniendo en cuenta que en la actualidad todo el espacio es perfectamente accesible para discapacitados desde la zona oriental, cabe preguntarse si es necesaria una accesibilidad circular a este espacio patrimonial y, por tanto, si tiene sentido pretender esta mediante un elemento tan agresivo como un ascensor". Sobre todo, porque para su instalación "serán necesarios importantes desmontes en el terreno natural y una construcción en hormigón bastante desproporcionada".

En relación a la situación del Hotel Reúma, la Real Academia declara que "el edificio en cuestión es una construcción de pésima calidad con elementos ajenos a la tradición arquitectónica de la ciudad y del entorno, y que está absolutamente fuera de lugar". Todo, pese a que hay cierta reacción de apego de la gente a este espacio.

"Pretender que estas mediocres, por no decir deleznables, muestras de mala arquitectura forman ya parte de la historia y del paisaje urbano es olvidar que en la historia no todo merece la misma valoración, y que hay hechos históricos que todos desearíamos que no se hubieran producido y que en modo alguno merecen exaltación" resaltan a la par que la Real Academia de Bellas Artes de San Ferando considera que "la actual edificación del llamado Hotel Reúma debería reducirse en altura, devolviéndole el volumen que tenía el antiguo carmen que allí hubo y eliminando todo elemento exótico ajeno al lugar".