Cs y PP venden cien días de gobierno "sin fisuras" y tienden la mano a Vox

Hoy sí. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha ofrecido esta mañana el balance de los cien días de gobierno bipartito PP-Cs después de la polémica suspensión de la convocatoria del lunes, que devolvió la sombra de la crisis en el equipo después de tres meses difíciles desde la investidura, con "minas" y fuego amigo y una tensión que se mantiene con la duda de la moción de censura como espada de Damocles permanente.

El alcalde, Luis Salvador (Cs) y el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez (PP), han comparecido con todos los concejales (excepto el popular Carlos Ruiz Cosano, disculpado por estar en otros compromisos personales y que luego se ha incorporado) dando un mensaje de unidad pero reconociendo ciertos "flecos" en el engranaje de un equipo que une dos proyectos y dos partidos que han tenido que pasar estos tres meses por no pocas dificultades, con crisis internas, disputas por la Alcaldía, que siguen sin aclararse tajantemente, o diferencias de criterios.

Y los dos han dicho que el equipo trabaja "sin fisuras" pero sin querer entrar en seguir pronunciándose en cuestiones sobre el 2+2 o la unidad del equipo porque "entraríamos en una espiral diabólica. Si cada vez estamos en ese tema ni avanzamos y estamos proyectando una imagen que no es la adecuada. Sobre todo cuando ya se ha dicho y hablado", ha dicho Pérez repreguntado por si renuncia definitivamente al 2+2, ante lo que sigue remitiéndose a su posición y declaraciones anteriores, en las que tras defender la alternancia luego lo dejó 'aplazado' pero sin descartarlo rotundamente. Y hoy tampoco lo ha hecho.

Ante eso Salvador ha insistido en aclarar que "no hay fisuras, no hay programas alternativos, no hay dos equipos sino uno solo".

Pérez ha sido el primero en hablar tras un vídeo de presentación de los logros de estos cien días y los hitos del equipo. Y ha ironizado incluso sobre que "la intención es que hubiera dos micrófonos, pero con uno nos vamos a arreglar y bien", en relación a la 'bicefalia' del equipo y su comentada relación personal.

Pérez ha sido el primero en referirse a la realidad política más que de gestión del equipo, diciendo que no va a "negar" que "han sido unos meses complicados. No ha sido fácil engancharnos al carro, pero estamos en marcha. Lo difícil ha pasado", ha asegurado Pérez, que ha reconocido que tienen que centrarse en lo que les une, "y los pequeños matices y flecos, que puede haberlos como en cualquier familia, quedan ampliamente superados".

Para el primer teniente de alcalde, con el gobierno del cambio en Granada "políticamente hablando conseguimos que la izquierda dejara el gobierno de la ciudad, que tras tres años su balance no puede ser más negativo y lesivo. Y eso es lo que quería el PP y Cs, por tanto el gran objetivo electoral del 26 de mayo está más que superado, nos permite afrontar el presente y futuro con las máximas garantías".

Y ha mantenido el compromiso despejando dudas sobre la estabilidad del bipartito. "Luis, aquí estamos, somos gente seria y honesta, tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir como Dios manda. Somos conscientes de que Granada no es una ciudad más, es la ciudad con mayúsculas. Creo, sin lanzar campanas al vuelo, que estamos en un magnífico momento, estamos en el buen camino, sigamos trabajando con fortaleza y salgamos a competir no por el diploma sino por el oro, que siempre ha brillado en esta tierra".

Según Pérez, la ciudad se está "reactivando, empieza a coger brillo, color, ya no es esa ciudad mortecina, de selfie, de fotografía, ha desaparecido para dar lugar a una ciudad activa", ha dicho el popular, instando al alcalde no a "levantar el heraldo" pero sí ha cumplir la "responsabilidad política de dejar una ciudad mejor que la que hemos encontrado".

A esto, Luis ha sido claro y ha hablado directamente, sin tapujos, sobre su relación con Sebastián Pérez, en cuestión en los últimos meses y concretamente tras la revelación del portavoz de Podemos-IU el pasado lunes de que el popular le habló mal del alcalde. "Hay cosas que no puedo comprender. Se decía que éramos primos hermanos, que teníamos todo pasteleado, que pasábamos los veranos juntos. Yo siempre decía que nunca habíamos comido juntos, siempre hemos tenido una relación respetuosa por Granada. Ahora parece que es todo lo contrario y nos llevamos a matar, que no nos podemos ver. Yo con Sebastián siempre partí del respeto, de poner las propuestas de lo que represento con lo que representa el de enfrente. Siempre hemos tenido buena relación porque hemos tenido visiones similares y cuando se ha hablado, los acuerdos se han respetado. Sobre la relación, digan lo que digan sigue siendo cordial, respetuosa, cada uno representa lo que representa y eso para mí es determinante", ha aclarado el alcalde, que asegura que es más que un teniente de alcalde porque hay dos partidos que han conectado dos proyectos y ahora todos son la misma orquesta. "No necesitamos maestro que nos toque la batuta", ha dicho Salvador, insistiendo en que no hay problema en las relaciones entre ambos.

A partir de ahí, sobre el futuro, ha remarcado que el proyecto es para 12 años no para ellos personalmente pero sí para el proyecto, y que ante esto se pueden tomar dos caminos: "o estar con líos y poniendo freno a las cosas, planteando problemas y cosas negativas, o aprovecharlo".

Así, insiste en que "este proyecto va a trabajar cohesionado y no vamos a entrar en discusiones", en concreto sobre el 2+2, ha dicho Salvador, a lo que Pérez ha contestado que "ya dije y mantengo mi compromiso como siempre he hecho en mi trayectoria política". "Yo ya me he pronunciado, no puede estar uno pronunciándose constantemente", insiste.

Sobre la moción de censura que Vox volvió a plantear el lunes, el alcalde ha asegurado que siguen tendiendo la mano a sus tres concejales y que por su parte no hay problema en atender sus cuestiones o inquietudes. Pero sí ha hablado de "conspiración" tras conocerse que Vox dijo a Podemos-IU que en agosto iba a presentar la moción. "Habrá que ver si el portavoz de Podemos está dispuesto a firmar una moción con la extrema derecha y preguntar a Pablo Iglesias", ha asegurado.

Ante esta imagen pública de unidad, la pregunta sobre qué pasó el lunes para no comparecer y suspender la rueda de prensa, lo que generó de nuevo la especulación sobre la crisis de gobierno, Salvador ha explicado que tras una semana de intenso trabajo y actos también el fin de semana, se dio cuenta de que no había preparado conjuntamente con Pérez el encuentro con los medios y por eso solicitó a su jefa de prensa la suspensión, "para planificarlo bien". Según el alcalde, Sebastián Pérez ya había cambiado incluso billetes de avión y no iba a poder hasta hoy jueves, por lo que tras un intento de celebrarla esa misma tarde, se suspendió, cuando las responsables de prensa de ambos partidos pudieron acordar el cambio. "Eso es lo único que ha pasado. No entiendo por qué desconvocarla da lugar a una crisis. Si nosotros negamos que hay crisis, no hay problema", ha dicho.

Pérez ha dado también la misma versión asegurando que ellos estaban preparados y que el domingo or la noche se les trasladó que no era posible por no haber habido un cambio de impresiones previo. No le di la mayor importancia y fijamos otro día".

Tras esto, los dos quieren pasar página de las cuestiones internas del gobierno y del pacto porque dicen que no es lo que "preocupa" e "interesa" a la gente en la calle.