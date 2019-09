La crisis de los 100 días: del silencio de Cs-PP a la amenaza de moción de censura de Vox

Día 100 del gobierno del bipartito de Cs y PP: una valoración municipal que se suspende a escasos minutos de celebrarse; Vox desempolva la posibilidad de una moción de censura contra Luis Salvador y pide "perdón" por hacerle alcalde; un PSOE que no se cree a Vox y que tilda de "vergonzoso, lamentable y triste que Granada esté siendo protagonista de informativos por el desastre que hay en el desgobierno"; una confluencia de izquierdas liderada por Antonio Cambril que califica de "reality show" la situación municipal; y una concejal popular a la que le toca 'dar la cara' para emplazar las explicaciones de lo ocurrido al gabinete de Alcaldía –gestionado por Cs– que "a las diez de la noche del domingo" avisó de forma interna a los concejales que iban a acompañar a Luis Salvador y Sebastián Pérez en la rueda de prensa de que no iba a celebrarse "por motivos de agenda". La crisis del gobierno municipal de Cs y PP vuelve a reabrirse.

Lo que apuntaba a que iba a ser un lunes tranquilo marcado por el balance de los primeros 100 días de gobierno municipal acabó dinamitando por los aires y evidenciando una nueva tensión en el ecosistema del bipartito que empezó a fraguarse la noche del domingo.

A última hora de la tarde, el gabinete de Alcaldía comenzó a valorar la suspensión de la convocatoria fijada desde el pasado viernes en la que el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), y el primer teniente alcalde, Sebastián Pérez (PP), harían una valoración de los primeros 100 días de trabajo. ¿Los motivos? "Problemas de agenda", según aseguraban, y así se le trasladó con 12 horas de antelación a los nueve concejales que iban a acompañar a los dos 'líderes' del equipo de gobierno.

Eso sí, a ojos de los medios de comunicación no había ningún contratiempo y se esperaba que a las 10:00 horas, en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, el bipartito hiciese balance de un gobierno que empezó teñido por las discrepancias políticas en los acuerdos entre ambas formaciones.

En esa misma sala, poco antes de las 9:30 horas de ayer, los periodistas aguardaban la primera comparecencia de la mañana, la rueda de prensa del portavoz de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, que antes de empezar contó con una 'visita' inesperada: el portavoz de Cs y concejal de Comercio, Manuel Olivares, se asomó discretamente para echar un vistazo y comprobar quiénes había en la misma, cuando faltaban 30 minutos para la famosa rueda de prensa del equipo de gobierno que finalmente no se celebró.

El portavoz de Vox Onofre Miralles pide "perdón" por hacer alcalde a Salvador

Miralles no defraudó ya que se encargó de inaugurar la jornada con un órdago directo a Luis Salvador: "Es posible que Luis Salvador acabe siendo Luis el Breve", indicó el portavoz de Vox, una frase con la que hacía entrever que el desencuentro entre la formación y el candidato del PP, Sebastián Pérez, había pasado a un segundo plano para situar al actual alcalde como 'enemigo número uno' de Vox.

Tanto fue así que Miralles volvió a desempolvar la opción de aliarse con el PSOE para una moción de censura "contranatura" –eso sí, solo votaría uno de los tres ediles de Vox– para arrebatarle la Alcaldía a Luis Salvador, una opción que ya descartó en su momento el secretario provincial de los socialistas, José Entrena, y que en declaraciones a Granada Hoy, el portavoz adjunto del PSOE y concejal en la oposición Miguel Ángel Fernández Madrid consideró "no creíble".

Sin embargo, el portavoz de Vox trató de hacer valer sus palabras hasta el punto que incluso llegó a "pedir perdón por haber facilitado este desgobierno el 15 de junio", algo que sucedió porque, según el edil, tuvieron que elegir entre "el susto", que era apoyar el bipartito de Cs-PP, y "la muerte", que en un principio hubiera sido apoyar al PSOE pero que finalmente "nos la hemos encontrado" ahora.

Podemos-IU critica que el gobierno municipal sufre "una trombosis"

A la misma hora, pero a 350 metros de la Plaza del Carmen, en una céntrica cafetería de la capital, quien hacía lo propio ante los primeros 100 días de gobierno era Podemos-IU-Adelante, la confluencia liderada por Antonio Cambril. "Se han respetado los 100 de gobierno porque hasta el más enconado de los adversarios tiene derecho a rectificar. Era un tiempo para que se demuestren las líneas que va a seguir la ciudad", arrancaba Cambril, tras anunciar el reparto de funciones por áreas entre los tres concejales de la confluencia.

"Si a estos 100 días hubiera que hacerle un diagnóstico médico, podemos decir que el gobierno sufre una trombosis, un tapón que impide el flujo normalizado de sangre hacia el corazón de esta ciudad", prosiguió el portavoz de Podemos-IU que, acompañado por sus compañeros Francisco Puentedura y Elisa Fernández, tildó de "reality show" la situación del bipartito, más que de un "gobierno responsable y preocupado por la ciudad".

"Los problemas de Granada están siendo aparcados y sin visos de resolverse, por más que el alcalde pueda ofrecer soluciones ilusorias y hablar durante tres horas encadenando tópicos y frases hechas", continuó Cambril que, además de avanzar que la formación tiene previsto personarse en los casos de corrupción municipal –lo están tratando ya con un abogado–, tampoco dudó en criticar a Vox.

"La ciudad necesita contar con un alcalde y no con dos mitades que no llegan a sumar uno. El gobierno de los líos está sostenido por Vox aunque parezca que Onofre Miralles pasara por allí. Lleva tres meses amagando con una moción de censura que nunca llega y critica a PP y Cs cuando fue él quien los puso en el gobierno y quien los mantiene", sentenció Cambril.

Un mensaje de Whastapp cancela la rueda de prensa

Cuando aún no habían terminado de hablar ni Miralles, ni Cambril, a las 9:56 horas, a tan solo cuatro minutos de que estuviese previsto celebrarse la comparecencia de Luis Salvador y Sebastián Pérez, un mensaje a través del grupo de Whatsapp que el Ayuntamiento comparte con los medios de comunicación anunciaba la suspensión de la rueda de prensa.

"Por razones de agenda que no hemos podido prever con más antelación, la rueda de prensa prevista para hoy del balance de los cien primeros días de gobierno local se tiene que aplazar al jueves de esta semana. Os rogamos encarecidamente que nos disculpéis por este cambio de última hora". Así rezaba el mensaje de cancelación enviado por el jefe de gabinete de Alcaldía, que dejaba atónitos a todos los presentes en el grupo. "Unos problemas de agenda" que habrían mantenido a Luis Salvador en su despacho hasta poco antes de las 11:00 horas, cuando lo abandonó acompañado de su asesor.

Sin más explicaciones por parte del equipo de gobierno municipal y sin que a las once de la mañana el PSOE se manifestase al respecto –aunque sí lo hizo horas más tarde– durante la comparecencia de su edil Eduardo Castillo, llegó el turno de la rueda prevista con motivo de la Pasarela Solidaria de Cruz Roja en la que participaban la concejal de Participación Ciudadana, Eva Martín (PP), y la titular de Cultura, Lucía Garrido (Cs).

Eva Martín da la cara ante los medios

Pese a que estaba prevista que se celebrara en el Patio del Ayuntamiento, la numerosa afluencia de medios –eran las únicas del equipo de gobierno que hablarían en todo el día– propició que fuese el mismo Salón de Comisiones el que acogiese dicha convocatoria en la que fue Eva Martín la que tuvo que gestionar el estallido de esta nueva crisis, ya que su compañera Lucía Garrido se limitó a suscribir a la popular.

"A las diez de la noche recibimos una llamada por parte del gabinete de Alcaldía de que, por motivos de agenda, se suspendía la rueda de prensa", afirmó Martín, tras lo que luego aseguró que "esta misma mañana [por ayer] se han producido las conversaciones entre los distintos grupos para ajustar una nueva y se ha acordado hacerla en jueves".

Pese a que unas fuentes municipales insinuaban que la suspensión se debería a la negativa del PP de que Luis Salvador fuese el encargado de realizar la valoración por completo, y otras apuntaban a que habría sido Salvador el interesado en la suspensión, Martín insistió en que lo previsto eran que hablasen tanto Sebastián Pérez como el alcalde, arropados por los nueve concejales.

Sin embargo, Martín dudó en emplazar al gabinete de Alcaldía dar las explicaciones pertinentes: "Ningún concejal la ha desconvocado ni convocado. Cada edil ha aportado su parte, el trabajo de cada área. La cancelación tiene que explicarla el gabinete de Comunicación de Alcaldía".

El PSOE considera "lamentable" lo ocurrido y no cree la amenaza de Vox

Ante lo ocurrido, y pese a que se prevé que el portavoz del PSOE y concejal Paco Cuenca aborde hoy lo ocurrido, fue el también edil y portavoz adjunto socialista Miguel Ángel Fernández Madrid quien en declaraciones a Granada Hoy tildó la situación de "vergonzosa".

"Es un día malísimo, tristísimo para la democracia en la ciudad. Que el equipo de gobierno no haya sido capaz de salir y explicar lo que ha hecho en 100 días, en un momento en el que la transparencia es lo más importante, es una metáfora bastante significativa de lo que está siendo el mandato actual", aseguró el socialista.

"Es vergonzoso, lamentable y realmente triste que Granada sea protagonista por el desastre que se encuentra en el desgobierno de Salvador y Pérez. La ciudad está paralizada, abandonada porque está en manos de un gobierno débil que con tres concejales no puede gobernar", prosiguió Fernández Madrid, que reiteró lo significativo que resulta que el equipo de gobierno "no se haya puesto de acuerdo ni para hacer una rueda de prensa o pactar un titular".

"Lo único que han hecho PP y Cs es apropiarse de la gestión que el equipo anterior dejó planeada hasta final de año", indicó el edil socialista, que tampoco dudó en criticar a Vox.

"La moción de censura que dice Vox no es creíble. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no es creíble. Hace tres meses el problema era Sebastián Pérez, ahora Luis Salvador, ¿mañana será Paco Cuenca? Llevamos jugando a esto más de tres meses y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y gobernar para que la ciudad progrese. Vox tiene que asumir la responsabilidad que le toca, que no es poca, en este esperpento", sentenció el socialista.

De este modo, fue cómo culminó una jornada que previsiblemente iba a ser tranquila y de valoración, que al final terminó por dinamitar una nueva tensión en el gobierno municipal que queda emplazada a este jueves cuando, a falta de que se confirme la hora, se resolverán todas las dudas sobre lo ocurrido.