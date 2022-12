El PP lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez condene a Granada al "no es no"

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este miércoles el abandono del Gobierno central socialista hacia la capital, al denegar todos los proyectos de calado para el crecimiento y expansión de la ciudad, lo que evidencia el poco peso político y la poca capacidad de gestión del alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien ha obtenido la negativa a todas las propuestas que ha querido encabezar y reclamar ante el PSOE de Madrid, lo que condena a Granada al 'No es no' por parte de Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado esta mañana el coordinador del PP en el Consistorio, Luis González, quien ha lamentado que “tenemos un alcalde que no tiene ningún peso político específico y al que se le va toda la fuerza cuando tiene que descolgar un teléfono y hacer valer la ciudad de Granada ante sus compañeros de partido en el Gobierno de la Nación”.

“No queremos pensar que Pedro Sánchez también ve que a Paco Cuenca se le va la fuerza con bailes y cánticos y que no representa una opción seria para dirigir una ciudad tan importante como Granada, igual que empieza a pensar el conjunto de la ciudadanía de Granada”, ha añadido Luis González.

Según González, “hemos visto como todos los proyectos de envergadura que ha querido liderar Paco Cuenca han sido ninguneados por su compañero de partido Pedro Sánchez”. Al hilo, el edil popular ha enumerado que “tanto el soterramiento del AVE, como el tren Granada-Motril o como el Corredor Mediterráneo, por no hablar del último gran desprecio sufrido con la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), han obtenido un rotundo no por parte del Gobierno central del PSOE”.

Luis González ha reprochado que, “mientras en Madrid, la extrema izquierda aprueba la polémica ley del ‘Sí es sí’, en Granada, el PSOE de Pedro Sánchez condena a la ciudad al ‘No es No’: No al AVE, No a las comunicaciones y No a la inteligencia artificial”. El coordinador del PP ha subrayado que “lo más sangrante es que todo cuenta con la complicidad de Paco Cuenca, quien intenta ponerse por bandera la defensa de Granada, pero cuya actuación no deja de ser de mucho ruido y pocas nueces”.

En este sentido, González ha afeado que “el alcalde de la ciudad hace muchos anuncios en los medios y en redes de que va a elevar sus protestas y va a recurrir, pero realmente han pasado ya más de dos semanas desde que conocimos la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no traer la AESIA a Granada, sin que sepamos los criterios que han llevado a esta elección, al contrario, el asunto cada vez está más turbio”.

El edil popular ha reseñado que “lo único que ha hecho Paco Cuenca al respecto ha sido lanzar mensajes en redes y en medios de comunicación y una aparición testimonial en una concentración convocada el lunes en la Plaza del Carmen, la cual tuvo el propósito de aparentar que está, pero sin realmente pronunciarse cuando se le invita a dar un paso al frente y hablar ante los presentes y los medios de comunicación”.

Por el contrario, Luis González ha destacado “la buena gestión que está realizando la Junta de Andalucía con respecto a Granada, donde está invirtiendo más dinero que nunca en Sierra Nevada y donde ha destinado los beneficios de la Alhambra para realizar proyectos como la remodelación del Albaicín o el paseo de Romayla, que, lamentablemente han estado a punto de perderse por la ineficacia y la parálisis del gobierno de Paco Cuenca”.

Por último, González ha indicado que “llama la atención que todos los municipios granadinos que no crecen y encuentran trabas tienen gobierno del PSOE y, lo que es peor, reciben la zancadilla de sus compañeros socialista que dirigen el país desde Madrid”.