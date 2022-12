El PP de Granada quiere hacer del castillo de La Calahorra un polo de atracción para la comarca de Guadix

El PP de Granada ha presentado hoy a los candidatos de la formación de la comarca de Guadix a las próximas elecciones municipales en un acto celebrado en La Calahorra “en un momento crucial en el que los vecinos de cada uno de estos territorios no se pueden permitir perder un tren de avance y crecimiento que es el ADN del Partido Popular tal y como hemos demostrado cuando hemos estado al frente de cualquier gobierno o como nuestro presidente Juanma Moreno está haciendo en la comunidad autónoma”.

Para el presidente del PP, Francis Rodríguez, comienza una cuenta atrás hasta el próximo mes de mayo en la que “vamos a trasladar uno a uno de los vecinos de esta comarca, que el Partido Popular tiene un proyecto que no es otro que luchar para implantar políticas reales que luchen contra el fenómeno de la despoblación, haciendo de cada uno de los municipios zonas atractivas para vivir e invertir”. Y eso pasa, ha añadido, generando oportunidades y aprovechando las inversiones que, por ejemplo, está ejecutando la Junta de Andalucía para evitar que los jóvenes se marchen, ha informado el PP en un comunicado.

“Tenemos que hacer que nuestra juventud quiera apostar por quedarse a vivir en la tierra en la que nacieron, pero hay que ofrecerles respuesta a las necesidades y demandas que plantean. No solo basta con mejorar las comunicaciones, que es algo fundamental. Hay que implantar e invertir en proyectos que revitalicen los pueblos. Estamos hablando de proyectos de futuro que deben contar con el compromiso inversor de una Diputación que no puede seguir siendo una oficina de reparto de dinero sin más.

Necesitamos una Diputación cercana que impulse proyectos que realmente generen riqueza, empleo y oportunidades”.

Castillo de la Calahorra

Entre otras, ha puesto sobre la mesa la importancia de trabajar para mejorar la oferta patrimonial y turística de la comarca revitalizando y poniendo en valor el rico legado como el castillo de La Calahorra. “Nos comprometemos a entablar negociaciones para dotar esta joya del Renacimiento y hacer de ella un polo de atracción que a su vez genere una actividad cultural sin precedentes. Tenemos el espacio, hace falta voluntad, diálogo y alcanzar puntos de acuerdo con la propiedad que faciliten llegar a un consenso del que saldrán ganando los vecinos de este municipio y de la comarca que es nuestro objetivo y única prioridad”. Una oferta que se enriquecería a su vez “no solo por el imponente continente de este regalo del Renacimiento, sino por el contenido cultural que podría albergar y que se completaría con rutas por un entorno natural único como el Parque Nacional de Sierra Nevada aunando así su valor histórico, artístico y paisajístico”.

Y este futuro uso, ha proseguido, estaría integrado dentro de “un ambicioso proyecto que pasa por la creación de una red patrimonial que aúne a todas las comarcas poniendo en valor otras joyas de nuestra historia que enriquezcan el atractivo de la provincia y de nuestra oferta turística cultural, histórica y paisajística generando riqueza y sobre todo haciendo que la gente quiera venir a visitar estos

municipios, a vivir o a invertir en ellos”.

Los pueblos, ha proseguido, se mantienen vivos con buenas carreteras, con buenas infraestructuras que mejoren sus comunicaciones, pero también con responsables de sus administraciones más cercanas que no se mantengan impasivos y junto a la institución provincial sean generadores de avance y crecimiento. “Los vecinos esperan de nosotros trabajo, impulso y compromiso desde la máxima transparencia. Y ese es el contrato que hoy les ofrecemos”.

Despoblación y aeropuerto

Para Rodríguez, el actual deterioro de las instituciones ha venido por un Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza que se ha alejado de España y del deber democrático ante el silencio cómplice de un PSOE que en

Granada, y al frente de la Diputación de Granada, no ha sabido dejar la autocomplacencia para centrarse en la realidad de pueblos como los de la comarca de Guadix, que necesitan una institución provincial que abandone el marketing y la propaganda y se centre en dar respuesta a la urgente necesidad de poner en valor la zona.

“No es de recibo, que a 6 meses de terminar el mandato y tras casi 8 años gobernando la Diputación, el PSOE y su presidente convoquen ahora una mesa para definir medidas que eviten la despoblación de nuestros pueblos que se han ido vaciando sin poner remedio alguno. No hay, por desgracia, logro alguno que disfrutar. Hay que venir de casa con los deberes hechos y sobre todo no faltar el respeto a los miles de vecinos que están siendo testigos de la pérdida de vida de sus pueblos por la pasividad de una Diputación que no ha sabido ejercer como el ayuntamiento de los ayuntamientos”.

Por último, ha lamentado el poco trabajo y liderazgo que ha ejercido el actual gobierno de la institución provincial para relanzar el aeropuerto de Granada cuya situación actual con “problemas notables de conectividad aérea”, según ha reconocido el propio Gobierno de Sánchez, “es uno de los pocos argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para dejarnos sin la sede para la IA. Llevamos años denunciando esta parálisis y dejación de funciones y, muy especialmente, tras los meses más duros de la pandemia donde el resto de aeropuertos retomaba su actividad mientras aquí en la provincia seguíamos y continuamos en el letargo de un PSOE en las instituciones con el que siempre pierde Granada y los granadinos”.