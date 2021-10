El PP de Granada pide a Cuenca que “lidere un frente común” para solicitar al Gobierno las infraestructuras que la ciudad necesita

El grupo municipal del PP solicita al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que “lidere un frente común con todos los grupos para exigirle al Gobierno el posicionamiento que Granada necesita dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, para lo que “vamos elaborar una relación de inversiones de las cuales Granada no se puede bajar”, una propuesta que “me gustaría que fuera consensuada por todos los grupos políticos”. Además, en cuanto a las conexiones ferroviarias, los populares indican que “Si cuenca encabeza una manifestación, iremos de con él codo con codo”.

Así lo ha manifestado el portavoz del grupo municipal Popular, César día, quien en una comparecencia de prensa donde ha criticado la “vista fugaz del ministro Bolaños de ayer “, a quien “le digo que no necesitamos una visita de compromiso, sino visitas con compromisos y ese compromiso se ve en los Presupuestos Generales del Estado”.

En este sentido, ha afeado “la atención que el Gobierno le ha dedicado a la ciudad, dejando a la provincia en el número 49 de 52 provincias de toda España”, lo que “evidencia el desprecio del Gobierno de Sánchez a nuestra provincia y, en particular, a la ciudad”.

Así, respecto las conexiones ferroviarias”, César Díaz ha confirmado que “desde el PP vamos a apoyar las movilizaciones por las conexiones”, ya que “no podemos mantener ese discurso descafeinado del alcalde que es incapaz de conseguir los proyectos que la ciudad necesita”.

En este orden de cosas, el edil popular ha reseñado que “no queremos un alcalde que diga lo que los granadinos queremos oír, queremos un alcalde que enarbole las conexiones ferroviarias, que exija las infraestructuras que Granada necesita y que lidere una movilización ciudadana contra un Gobierno central que maltrata a Granada”.

Díaz ha retado al alcalde, “que era tan hábil para ponerse esa camiseta amarilla, que la desempolve para que se ponga al frente de todas las manifestaciones que reclaman unas infraestructuras dignas para Granada y que no solo vaya a las manifestaciones que hablan de infraestructuras cuando gobierna el PP”. Así, César Díaz ha asegurado que “si Cuenca encabeza una manifestación, iremos de con él codo con codo”.

Por otra parte, el portavoz del PP en el Consistorio ha tomado la iniciativa al decir que “vamos a trabajar para elaborar una relación de inversiones de las cuales Granada no se puede bajar, que son inversiones exigibles y pedimos que participen todos los grupos políticos y vamos a intentar que nuestros representantes en el Congreso la defiendan unánimemente y que hagamos un frente común todos los grupos para poner a Granada en el nivel que se merece en inversiones”.

En cuanto a esta lista, César Díaz ha explicado que “hay inversiones que se han caído de esa relación de compromiso que suponen unos PGE, como es el soterramiento de las vías del AVE y junto a eso hay una serie de cuestiones más que vamos a plantear y que traeremos más detalle la semana que viene, porque estamos intentado consensuarlas”.

Al hilo de esto, el concejal popular ha añadido que “no me conformo con que Cuenca diga que los PGE no son suficientes, cuando nos han dado solo 140.000 euros dedicados a la ciudad en unos PGE”. Por este motivo, Díaz ha incidido en que “no vale que nos diga que no son aceptables, eso lo doy por sabido, quiero que el alcalde se ponga al frente y que hagamos un frente común todos los grupos para exigirle al Gobierno el posicionamiento que Granada necesita dentro de esos presupuestos”, puesto que “estamos en un proceso de alegaciones que ahí es donde te quiero ver, alcalde”. El edil popular ha subrayado que “me gustaría que la propuesta fuera consensuada por todos los grupos políticos”.