El PP de Granada recuerda al alcalde que en 2018 dijo que era necesario el MetroCentro

La gresca sigue entre el PP y el PSOE por el paso del Metro de Granada por el centro de la capital. Un debate que se ha resucitado ahora pero que tiene ya un año de antigüedad, cuando este diario desveló el contenido del Estudio Informativo para la ampliación de la red tranviaria por las zonas Norte del Área Metropolitana y por el casco histórico de la ciudad. Ahora, la publicación en el BOJA de lo que ya se sabía ha reavivado la polémica sobre lo que es prioritario, si el comunicar el Centro con el resto de la red o crear primero la red y luego meter las vías por el corazón de la ciudad. Al que le tocaba hoy defender lo proyectado es al PP, que se agarra a los estudios de movilidad y demanda que pidió para justificar el MetroCentro, y que además ha vuelto a recordar que, hace cuatro años, el propio Francisco Cuenca pedía el paso de la infraestructura por donde ahora propone la Junta.

De esta manera, el secretario general del Partido Popular, Jorge Saavedra, ha instado este martes al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a que "deje de confrontar" con el asunto de la ampliación del Metro y "abandone los cálculos electorales" para que "trabaje con políticas serias por el bien de Granada". El dirigente popular ha dicho que el alcalde de la capital es el "único de Andalucía" que se opone "sin argumentos" a una inversión millonaria de la Junta de Andalucía que viene a vertebrar Granada, "mejorar su movilidad, el día a día de los ciudadanos y la calidad del aire de la ciudad", explican desde el PP.

"¿Por qué no es posible con Cuenca y con el PSOE de Granada?", se ha preguntado Saavedra, que además ha reseñado "la falta de voluntad política de dialogar y de llegar a acuerdos que está demostrando el señor Cuenca ante una Junta de Andalucía y una Consejería de Fomento que, en todo momento, ha apostado por consensuar e ir de la mano en el avance de esta infraestructura", según se vaya avanzando en su análisis y propuestas de detalle. Un nivel de consenso, que ha recordado, sí se alcanzando en otras capitales de provincia como Sevilla (donde una sección del tranvía discurre en superficie por el casco histórico de forma independiente a la red de Metro) o Málaga (donde el Metro llega al centro de la ciudad pero de forma soterrada).

El popular ha lamentado de esta forma que el alcalde de la ciudad de Granada se haya convertido en el "mayor obstáculo" para avanzar "por un ánimo electoral que antepone las siglas de su partido y sus intereses al de los granadinos", y ha recordado que fue Paco Cuenca quien, en el Debate de Estado de la Ciudad en julio del año 2018, retomó en su discurso la necesidad de ampliar el Metropolitano por el centro de Granada. "Donde dije digo, digo Diego pidiendo ahora otro trazado" que no obstante ha apostillado que no es incompatible. "Esta propuesta de trazado del metro por el centro histórico es viable con otras posibles conexiones a otros barrios, como La Chana o Genil, no invalidando su extensión. Lo único inconexo en estos momentos es la posición del alcalde de la ciudad. Desde la Junta sigue la mano tendida para dialogar y consensuar futuras ampliaciones a los barrios".

El popular además ha hecho hincapié en la "falsa polémica" generada en cuanto al futuro paso del metropolitano en la Avenida de la Constitución descartando que se ejecutara por el bulevar central y ha reafirmado como los propios estudios realizados señalan su paso por los carriles bus adyacentes a las aceras sin afectar a dicho bulevar central.

Asimismo, ha recordado que esta ampliación del Metro por el centro con un trazado en superficie ya tenía un antecedente en un estudio técnico del año 2006 que apuntaba en esa dirección como la alternativa más favorable. En concreto, se trataba de un estudio de viabilidad de la conexión que la entonces Dirección General de Transportes de la Consejería encomendó al Ente Público de Ferrocarriles Andaluces (ahora AOPJA) que determinaba como opción más favorable el recorrido del metro por el centro en superficie con un trazado similar al que ha concluido el Estudio Informativo actual al que se suman otros documentos internos, elaborados por consultoras de prestigio en 2006 y entre 2010 y 2012, en los que se proponía como solución más ventajosa un trazado en superficie del metro de Granada por el centro histórico, idéntico al determinado en el estudio actual.