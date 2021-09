El PP exige al alcalde que reclame a Pedro Sánchez las ayudas comprometidas a Granada “para rescatar a los sectores más desfavorecidos”

El coordinador del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada, Luis González ha exigido hoy al alcalde que siga reclamando ayudas económicas a Pedro Sánchez para rescatar a los sectores más desfavorecidos. Según ha detallado el edil, la situación generada por la pandemia, primero, y por las actuaciones del Gobierno central, después, han provocado un deterioro evidente en la estructura económica granadina que, lógicamente, ha afectado a las finanzas municipales.

Así, tal y como ha desvelado González, el Ayuntamiento de Granada se encuentra en una situación económica muy delicada, donde la falta de liquidez para afrontar sus compromisos financieros y comerciales se presentan como el principal problema, con un gran déficit de tesorería.

“En los últimos días estamos asistiendo a una batería de anuncios por parte del alcalde, pero hoy queremos manifestar que, para poder llevarlos a cabo el Ayuntamiento necesita cobrar el dinero comprometido así como poner en marcha una serie de medidas que le permitan una mayor capacidad de endeudamiento, de financiación, una mayor disponibilidad de liquidez y, sobre todo, de ayuda financiera procedente del resto de administraciones públicas, básicamente del Gobierno central” ha dicho el edil quien asegura que, de no ser así será “imposible acercarnos a un horizonte de equilibrio económico o realizar un presupuesto para 2022”.

En este sentido, el edil ha destacado que, a día de hoy, el Estado sólo ha aportado aproximadamente seis millones de euros para el déficit del transporte público en el 2020, cantidad insuficiente para cubrir dicho déficit, no ha ingresado ni un solo céntimo de euro más para ayudar al Ayuntamiento de Granada a cubrir los gastos extras derivados de la pandemia”.

Por ello, González ha pedido al equipo de Gobierno tránsfuga que siga exigiendo al Estado mecanismos de ayuda económica ya que de no ser así, difícilmente se podrá hacer frente a los requerimientos sociales o a las reivindicaciones ciudadanas sin poner en riesgo futuro municipal.

“Si el Ayuntamiento de Granada quiere cumplir con los proveedores (manteniendo la reducción del PMP que pasó de 214 días de mayo de 2019 a 116 de junio de 2021), con los acreedores financieros, con el Plan de Ajuste, con el crecimiento de los RRHH, con el mantenimiento de las ayudas y subvenciones públicas, etc. etc., necesita mayores ingresos y, en la coyuntura actual, necesita las prometidas ayudas del Estado. Necesita financiación y no propaganda. Necesita liquidez y no fotos. Necesita realidades y no pactos de escaparate” ha dicho González quien se ha preguntado cómo va a afrontar todas estas medidas un equipo de Gobierno que, además, prometió una lluvia de millones a los sectores más afectados cuando estaba en la oposición”.

“Durante dos años hemos tenido que soportar los anuncios de un PSOE que ha mentido permanentemente a la cara a los granadinos” ha dicho el edil quien ha pedido información al alcalde sobre los proyectos para la reconstrucción de Granada que tantas veces anunció. “Casi cien días después de que el PSOE haya iniciado su mandato no hemos recibido noticias de ni una sola de sus propias propuestas más allá de volver a instaurar las bonificaciones a empresas de hostelería implantadas ya en 2020” ha criticado el edil quien ha asegurado que el PP ha trabajado en todo momento “en la realidad y en la responsabilidad de sanear y ayudar a quienes más lo necesitan dentro de las posibilidades” frente a un PSOE “de fantasía y engaño permanente” presentado hasta tres baterías de medidas que, en realidad “eran una carta a los Reyes”.

Por último, González ha ensalzado la diferencia de talante y entendimiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno con Granada, frente al desprecio permanente del socialismo de Pedro Sánchez a la ciudad y a la provincia. “La reunión de Juanma Moreno con Francisco Cuenca y su compromiso por mejorar Granada es un auténtico espaldarazo a nuestra ciudad y provincia dentro de una apuesta del Gobierno Andaluz que se demuestra cada semana con la cantidad de proyectos y obras puestas en marcha” ha zanjado.