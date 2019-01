El PP exige una disculpa del diputado de Turismo por llamar "catetos" a los empresarios de la Costa

Continúa la polémica sobre las quejas de empresarios y alcaldes de la Costa por lo que consideran una escasa representación en Fitur. Pese a que el diputado de Turismo, Enrique Medina, dio explicaciones detalladas sobre el asunto, la diputada provincial del del PP Luisa García Chamorro ha criticado hoy las "desafortunadas" declaraciones del Medina cuando llamó "catetos" a los vecinos y empresarios turísticos del litoral.

"Estas declaraciones están absolutamente fuera de lugar y es una salidas de tono" ha apuntado García Chamorro, quien ha exigido una "rectificación pública" por parte del diputado socialista y que "pida perdón" inmediatamente.

"No sólo son un insulto a los vecinos de la Costa, sino que además contribuyen a crear un enfrentamiento vano e innecesario en los tiempos que corren", ha señalado García Chamorro, quien también ha pedido al presidente de la Diputación, José Entrena, que "tome cartas en el asunto" y no sea "cómplice" de la "metedura de pata" de su diputado ante una queja "justa" por parte del empresariado de la Costa Tropical que acude cada año a Fitur bajo el paraguas de la Diputación de Granada.

La dirigente popular ha apostillado que, desde el punto de vista turístico, las instituciones públicas debemos "mimar" a los empresarios turísticos de la Costa que, día a día, "abren sus establecimientos para ofrecer servicios de calidad a los vecinos de la Costa y a las personas que nos visitan".

"Son la cara amable del turismo en la Costa Tropical, por eso tienen que ser escuchados y tenidos en cuenta, y si hubo una queja en Fitur por la escasa visibilidad que se le dio a la Costa Tropical en el stand de la provincia de Granada, el diputado de Turismo lejos de insultar los empresarios costeros, lo que tiene que hacer es sentarse con ellos y hacerles un compromiso de mejorar para la próxima edición de Fitur”, ha manifestado García Chamorro.

No obstante, la diputada popular ha recalcado que el diputado de Turismo debería tener una actitud "humilde" ante lo sucedido. "No pasa nada, si uno se equivoca, lo reconoce, se rectifica y se intenta mejorar, porque al final a Fitur no va la Diputación ni va el Ayuntamiento de Motril o Almuñécar, sino que va toda una provincia, representando a nuestros vecinos y, sobre todo, al sector turístico", ha incidido.