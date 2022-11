El PP denuncia irregularidades en las horas extra de los trabajadores municipales de Granada

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada denuncia las irregularidades que se están produciendo en la gestión, control y abono de las horas extras por parte del equipo de gobierno socialista de la

ciudad, sobre todo para el personal de Policía Local y Bomberos, según aparece en el contenido del Informe del interventor del Consistorio, emitido recientemente como anexo al Plan de Ajuste sobre las horas extraordinarias.

Así lo ha manifestado esta mañana el concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital Francisco Fuentes, quien ha explicado que el interventor señala en este documento que no existe propuesta previa de horas

extraordinarias; que no existe justificación de las mismas, que no se especifica la partida presupuestaria, ni la disponibilidad económica; que falta la autorización de Recursos Humanos; que no hay justificación

de los objetivos alcanzados, ni el trabajo realizado con esas hora extraordinarias; que falta la firma del alcalde en los decretos de Alcaldía que reconoce las horas extraordinarias y la autorización de

concejal delegado del área; y que no existe planificación real del gasto”.

Según Francisco Fuentes, “tenemos descontrol e irregularidades en la gestión de un capítulo tan importante del Ayuntamiento de Granada como son las horas extras”. Además, el edil popular ha extraído del informe que el interventor indica “la necesaria convocatoria de una oferta de empleo público con dotación suficiente en policía y bomberos para evitar esta situación que ya él mismo denunció en el informe del cuarto trimestres de 2021”.

Así, Francisco Fuentes ha exigido al alcalde socialista de la ciudad “responsabilidad, control y explicaciones ante una situación que el interventor tacha de irregular, que crea un agujero en la maltrecha economía municipal y que juega con el dinero y con la seguridad de los granadinos”.