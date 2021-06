El PP rechaza (otra vez) a Salvador: descarta un gobierno de Granada con él como alcalde y le pide decidir ya

El PP no va a gobernar con Luis Salvador como alcalde. Y no hay más, por mucho plazo de semana y media que haya dado el actual regidor de Ciudadanos (Cs) a los populares para recapacitar y volver al gobierno municipal de Granada. Así de claro lo ha dejado la mañana de este jueves el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, quien además ha instado a Salvador a "no agotar" una semana más en la actual situación.

César Díaz, después de que hace 24 horas el propio Luis Salvador asegurara que "sigue esperando" la vuelta del PP al equipo de gobierno municipal, para lo que ha dado un plazo de entre una semana y una semana y media, ha asegurado que el PP "hablará" con todas las fuerzas políticas para abordar la gobernabilidad de Granada. Todo ello a 24 horas de que se celebre un pleno para el que "solo se llevan seis expedientes de gestión" pee a ser una ciudad de tamaño considerable.

Eso sí, lo que sí que mantienen los populares es que, pese a que se produzcan esas conversaciones con el resto de partidos políticos, deben ser ellos quienes asuman la Alcaldía ya que, de nuevo, insiste en que ha sido su partido el que ha liderado las áreas de responsabilidad municipal durante este tiempo. Asimismo, basa también su postura en que "Granada votó y quiso que el centroderecha gobernara esta ciudad".

De este modo, Díaz dejó claro que si Salvador no da un paso al lado, el PP no volverá al gobierno municipal, postura ante la que ha urgido al regidor a actuar ya y no dejar que siga pasando el tiempo, así como que si contempla otros escenarios, que los explore lo antes posible, ya que Granada necesita de "soluciones urgentes".