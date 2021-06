El alcalde de Granada da hasta la semana que viene al PP para que vuelva al gobierno

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha comparecido ante los medios después de un acto en el Centro Lorca, donde ha explicado la situación en la que se encuentra la crisis política vivida dentro del Ayuntamiento de Granada. En este sentido, Salvador ha expresado que “la semana que viene y la siguiente tendrán que quedar resueltos todos los aspectos globales relacionados a la gobernabilidad del Ayuntamiento y de la propia ciudad".

Así, el alcalde de la ciudad ha repetido que “el PP no ha sabido explicarle a los granadinos porque se fue del Ayuntamiento y porqué ha eludido su trabajo, ahora se está hablando de que si la Junta de Gobierno Local se reúne o no y, si no puede hacerlo, es porque el partido popular la abandonó”.

Luis Salvador ha reseñado en referencia a la marcha del Consistorio que “la normalidad es asombrosa, pero se produce y nadie ha sabido demostrar porqué los concejales del PP tenían que abanador para demostrar no se qué, seguimos esperando como formación que vuelvan”.

En este orden de cosas, el regidor de Ciudadanos ha manifestado que “el alcalde lo que está haciendo es garantizar la gobernabilidad en una situación que no he pedido yo y esto puede molestar a los que pensaban que la ciudad de iba a ir a desastre, la ciudad sigue funcionando con bastante normalidad”.

Por último, Salvador ha acusado a Fran Hervías de ser el causante de “esta crisis de inestabilidad política” y añadió que “si no se resuelve por la vía del regreso, trabajaremos sobre las diferentes opciones, pero eso sí, intentar que durante le mes de julio esté resuelto completamente todo lo relacionado con la gobernabilidad de la ciudad de granada”.