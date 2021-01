El PSOE ofrece al Ayuntamiento de Granada 16 proyectos para optar a los fondos europeos de recuperación

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha elaborado un dosier con 66 proyectos para financiación europea, estatal y autonómica por un valor de 1.840 millones de euros. Un documento con el que dicen "haber hecho los deberes que no hace el bipartito" ya que de ellos, 16 se podrían presentar a los fondos de recuperación europea Next Generation, a los que Granada todavía no ha presentado proyectos como sí lo han hecho otros municipios y capitales andaluzas.

Esos 16 proyectos que podrían aspirar a ayudas europeas postcovid están valorados en 985 millones de euros, según ha presentado hoy el portavoz socialista, Paco Cuenca. "Los hemos elaborado después de hablar con los diferentes sectores, empresas y federaciones y siguen el modelo de otras capitales como Málaga o Sevilla, trabajando en un horizonte hasta 2023".

De los proyectos que pueden optar a la convocatoria de fondos Next Generation destaca la ampliación del Metro por el centro de Granada, la conexión Chana-Aeropuerto, la renovación de la flota de autobuses, la renovación de la flota de taxis, la renovación de la red eléctrica en Norte, Chana, Albaicín y Centro, la instalación de fibra en toda la ciudad, el proyecto Granada 5G para la conectividad metropolitana, la ampliación del PTS, un plan de inteligencia artificial, un plan de atracción a empresas o la creación de una red de barrios inteligentes.

El resto de proyectos, hasta los 66, son proyectos estratégicos con el Gobierno central o la Junta de Andalucía, que también tiene que reclamar Granada, como el soterramiento del AVE, un plan de vivienda en Chana y Norte, un programa de ayudas directas a comercios y negocios de hostelería o un plan de empleo, así como la modernización del comercio o un plan de emergencia cultural.

A nivel global, el documento tiene dos apartados, la transición ecológica, con proyectos por 790 millones de euros; y la digitalización, con 193 millones.

"Ya Granada debería pedir estos proyectos a Europa para solicitar más de 980 millones y el resto de proyectos al Gobierno y a la Junta", ha dicho Cuenca, que explica que este documento se mandará al bipartito y también se sentarán con instituciones implicadas para que "nos ayuden a presionar al Ayuntamiento".

Sobre la explicación del alcalde, Luis Salvador, de por qué no se han pedido proyectos, alegando que no es urgente y que hay plazo, Cuenca lamenta que "habla pero hace poco". "O no sabe o no quiere, Granada es la única que no ha presentado proyectos y pone excusas de mal gestor. ¿No es urgente? ¿Son los demás los que están equivocados?", ha preguntado Cuenca.