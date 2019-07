El PSOE urge a Ayuntamiento y Junta a solucionar el "caos" de tráfico en Andaluces por la llegada del AVE

La llegada del AVE ha generado un problema de tráfico y congestión en la estación de Andaluces cuando se juntan en las horas de llegada y salida coches particulares, taxis y autobuses. Una situación de la que ya se han quedado los taxistas y los vecinos, y ante lo que el PSOE ha exigido esta mañana una actuación urgente del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía.

Según el portavoz del PSOE municipal, Paco Cuenca, la situación "de desgobierno" hace que se esté perdiendo "una magnífica oportunidad de sentarse las administraciones en una mesa para buscar soluciones". "Es un logro el AVE pero queda mucho por hacer", ha asegurado Cuenca, que exige al alcalde, Luis Salvador, que genere una mesa de diálogo con Ayuntamiento, vecinos y taxistas.

"El AVE ha provocado un colapso en horas punta que genera dificultades para los particulares que vienen aquí, problemas de servicio público de los taxis, de tal manera que se satura la zona a la hora de llegada y los vecinos ven saturadas sus calles", ha lamentado Cuenca.

El socialista dice que la situación requiere "coordinación y actuaciones", por lo que demanda a la Junta de Andalucía que "termine el parking", para cuya finalización no hay fecha ni respuesta, y al alcalde que abra una mesa de coordinación con Adif, responsable del espacio, vecinos y taxistas.

Además, propone una mayor presencia policial en esas horas punta para regular la zona y aumentar la información. "No podemos convertir una magnífica oportunidad en un problema y la ausencia de gobierno y coordinación hace que se convierta en ello", lamenta Cuenca, que pide también que los autobuses que antes hacían el servicio a Antequera salgan de la zona tras la llegada del AVE.

Manuel Fernández Bolívar, directivo de la Gremial del Taxi, ha explicado que desde el 11 de junio han mantenido reuniones con Adif para coordinar el servicio y la respuesta ha sido la de "ir improvisando". "Lo último es que habían que hacer una reunión con el Ayuntamiento, Adif y nosotros para coordinarse y el espacio disponible, compartirlo todos". Para los taxistas, la solución es poder ocupar "algo más de espacio", por ejemplo, dedicando la dársena de autobuses para particulares y ese espacio que ahora ocupan los particulares, para los taxistas.

Además, piden espacio para los eurotaxis, que ahora tienen que ponerse a la cola y obliga a los usuarios a desplazarse más, cuando esos vehículos adaptados tienen que estar al principio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de los Pajaritos, Asad Ali Asad, dice que hay "muchas quejas de los vecinos" por la situación generada en la estación. Los vecinos exigen que se termine el parking, que denuncian no va a estar hasta el año que viene pese a que serviría para aliviar el tráfico. Además, piden que se retiren ya los autobuses del anterior servicio a Antequera. "No sé qué hacen aquí y hemos visto que algunos van con un solo pasajero", asegura. También piden que se quite la tapia de la calle Alcón.