El PSOE exige al Ayuntamiento que cumpla con el legado de Brazam

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha comparecido junto al artista Juan Manuel Brazam para denunciar la parálisis municipal y la dejadez de Cs y PP en materia de cultura, después de que el Ayuntamiento cerrara un acuerdo con el artista granadino para la cesión a la ciudad de manera gratuita de su legado, “acuerdo que el gobierno de la derecha tiene metido en un cajón”.

El socialista ha exigido además a Salvador y Pérez que pidan perdón públicamente “tanto a Brazam, como a mi, después del escarnio al que fuimos sometidos días antes de la elecciones por un asunto judicial que ha quedado archivado relativo a una piezas de la colección del artista”.

Cuenca ha recordado que Juan Manuel Brazam decidió donar su extraordinario legado a la ciudad de Granada, “algo que se certificó durante el mandato anterior, llegándose a firmar un contrato entre el Ayuntamiento y el artista que certificaba que la Casa del Almirante, en el Albaicín, se convertiría en la sede de un legado del que podrán disfrutar todos los granadinos”. Así, el socialista ha criticado que mientras su gobierno “consiguió el legado para la ciudad, hizo todos los trámites, negoció su ubicación en la Casa del Almirante, el gobierno de Salvador mira ahora para otro lado y renuncia a algo que es de todos los granadinos, en un ejercicio más de cinismo y falta de escrúpulos, cuando en la oposición se erigieron en abanderados de la recepción de este legado”.

Para Cuenca, “en este asunto se ve la falta de proyecto de PP y CS, con continuas decisiones que desprestigian a Granada, sobre todo en materia cultural”. Al respecto, ha lamentado “los golpes de pecho de Salvador con Granada Capital de la Cultura en 2031, para después paralizar la cesión de un legado de incalculable valor de la ciudad, en un ejemplo más de esa gestión desastrosa basada en cortinas de humo como la construcción de un palacio de la Opera, cuando no es ni capaz de hacer frente a la deuda de la Orquesta Ciudad de Granada, o defender la nueva del Festival Internacional de Música y Danza”.

En este sentido, el ex alcalde ha recalcado que “Salvador no tiene más excusas para no hacer cumplir un acuerdo de Pleno y un acuerdo formalizado con el artista, y hacerlo además, en las condiciones previstas, en la Casa del Almirante, a la mayor brevedad para que lo puedan disfrutar todos los granadinos”.”

Cuenca ha recordado que el legado de Brazam está formado por entre 4.500 y 5.000 piezas y se divide en un bloque con las obras realizadas por el autor, que son de su colección privada y en su mayoría se componen de óleos y acrílicos de distinto tamaño, otro con obras de su colección de arte africano y un tercero de piezas arqueológicas.

“Algunos son cuadros del propio artista que él nunca quiso vender y que le han acompañado toda su vida”, ha dicho Cuenca, que también ha destacado las casi 2.000 piezas africanas “de valor incalculable”.