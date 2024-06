El PSOE de Granada culpa a la "crispación social" generada por el PP de la baja participación en las elecciones europeas

El PSOE de Granada ha lamentado este lunes la baja participación en las elecciones europeas, con un porcentaje del 48,23% a nivel provincial, provocada "en parte" por un Partido Popular "centrado en generar crispación social y hablar de todo menos de Europa, sin aportar propuestas ni reflexión alguna", según ha explicado el partido en una nota de prensa.“Casi 373.000 granadinos y granadinas no han votado, se ha quedado más gente en casa de la que ha ido a las urnas. Está claro que no hemos logrado movilizar a la ciudadanía progresista y tenemos que hacernuestra propia reflexión de por qué esto ha ocurrido así”, ha dicho la coordinadora de la campaña de las europeas del PSOE granadino, Ana Muñoz, para quien “también es evidente que los discursos de odio,mentiras y bulos de la derecha han alejado y desactivado a la ciudadanía de participar en estas elecciones”.“Lo hemos visto en Granada, donde el PP, a través de las instituciones que gobierna, ha fomentado su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de España y, para colmo, ha normalizado a la ultraderecha al pactar con ella en distintos ayuntamientos de la provincia", ha dicho Muñoz, poniendo como ejemplo Arenas del Rey, donde Vox consiguió su primera alcaldía tras una moción de censura que contó con el apoyo del PP.

A su juicio, “el PP de Granada podría tomar nota de sus compañeros europeos para aislar a la extrema derecha y dejar de contribuir así a su preocupante auge”, ha apuntado la socialista para lamentar “el escenario complejo de confrontación en el que la derecha ha situado la campaña electoral”.

La formación socialista, tradicionalmente la primera fuerza en estos comicios en Granada, se ha convertido aura en la segunda, con 110.224 votos (32%), desplazada por el Partido Popular, que ha conquistado el 38,3% o, lo que es lo mismo, 131.980 votos en toda la provincia.Ante estos resultados, Muñoz ha reconocido que "no han sido los deseados, habiendo ganado en 89 municipios", pero ha incidido en que el PP “pensaba que esta campaña iba a ser un camino de rosas y nada más lejos de la realidad, más allá de absorber el voto de Cs y de que no se hablara de Europa. Aun obteniendo un mayor número de votos, ha fracasado en su objetivo”.En ese contexto, ha hecho un llamamiento a las organizaciones políticas con opción de gobierno y capacidad de Estado para reflexionar con objeto de blindar el proyecto europeo y sus instituciones frente a quienes nocreen en ellas y quieren reventarlas desde dentro.“A partir de aquí, seguiremos trabajando por la provincia. Defendiendo el debate respetuoso, sereno, constructivo y propositivo en política ya que es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia. El mejor ejercicio que se puede hacer en política y el ejemplo que podemos dar a la sociedad a la que debemos nuestra acción pública y a la que seguimos diciendo que no todo vale para conseguir el poder”, ha concluido.