La 'receta' del PSOE para no subir impuestos en Granada: gravar el IBI de apartamentos turísticos y de viviendas vacías de bancos

Al respecto, ha incidido en que “las ordenanzas del PP no se justifican desde el punto de vista económico-financiero, no tienen en consideración el esfuerzo tributario que recae en la ciudadanía granadina, no favorecen la progresividad de los tributos municipales, no incorpora un régimen de exenciones y bonificaciones adecuado a la situación socio-económica de la ciudadanía, especialmente entre los más desfavorecidos o colectivos como el de las mujeres maltratadas o familias con especiales dificultades, lo que redunda en una mayor carga tributaria injusta”.

El portavoz del Gobierno pide a Cuenca que deje de tergiversar con las ordenanzas

El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha afirmado que “Paco Cuenca miente de nuevo e intenta alarmar y confundir a los granadinos”, tras conocer las alegaciones que el concejal socialista ha presentado hoy a la propuesta de Ordenanzas Fiscales del actual equipo de gobierno municipal. Saavedra ha aseverado que “el IBI no se sube y no repercute a las familias, sino que hay una modificación en el uso comercial del IBI que afecta a locales cuyo valor catastral supera los 138.000 euros, lo cual no afecta en absoluto al comercio tradicional”. Así, ha afeado que Paco Cuenca “insiste en decir que sube el IBI y nos olvidamos de las familias y esto es falso, no por decir más veces una mentira se convierte en realidad”, y ha pedido a Cuenca que “deje de asustar a los granadinos”.

El portavoz municipal ha reseñado que las ordenanzas tienen un doble objetivo: por un lado, conseguir que la ciudad disponga de unos presupuestos acordes a las necesidades actuales; y de otra parte, "hacer frente al agujero que ha dejado el gobierno del señor Cuenca en las arcas municipales". Saavedra ha aseverado que “lo único que estamos desmantelando es la política de parálisis y la falta de gestión que tenía el señor Cuenca implantada en el Ayuntamiento de Granada, donde nos hemos encontrado un agujero económico de más de 20 millones que afecta a los números del Consistorio”. Saavedra ha señalado que “se han ido del gobierno dejando una situación económica en un estado preocupante”.

El edil de gobierno ha explicado que “no hemos tocado nada en absoluto, ninguna tasa que les afecte a estas familias”, y ha agregado que “bien podría Cuenca haberse preocupado antes por ellos y no haber dejado un agujero tan grande en el Ayuntamiento y también podría haber dejado una previsión económica por el impuesto de vertederos que nos impone Pedro Sánchez y que aprieta el bolsillo de los granadinos”.