El PSOE no apoyará el nuevo PGOU de Granada si vuelve al modelo urbanístico del PP

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha avanzado hoy en rueda de prensa que su formación no apoyará con sus votos en el pleno un nuevo Plan de Ordenación Urbana que retome la política urbanística del PP que “tantos momentos oscuros ha dado a esta ciudad”. Así, el socialista ha destacado la importancia de ponerse a trabajar en el nuevo documento, “cuyos trámites ya iniciamos en el mandato anterior y utilizarlo como un elemento para mejorar la ciudad y dotarla de la infraestructuras necesarias para que los granadinos tengan mejor calidad de vida”.

El socialista ha recordado que la redacción del nuevo plan “es una necesidad recogida en la exigencias del PSOE para apoyar los presupuestos, pero no un cheque en blanco, porque en ningún caso vamos a permitir que Granada repita el modelo que el PP impuso en esta ciudad durante años y que acabo con la policía entrando en las sedes municipales”.

Fernández Madrid ha precisado que si, “como dijo Luis González, el punto de partida va a ser el avance del PGOU que el PP llevó a cabo en 2007, empezamos mal y por ahí ya les avanzo que el PSOE no va a pasar”, en alusión al modelo de la especulación que “nos ha traído a Granada el periodo más negro de la historia de nuestra democracia”.

El socialista ha recordado que Granada lleva perdiendo población desde hace más de 20 años. “Hay muchas razones que seguramente explican este hecho, pero en nuestra opinión, la fundamental es la desigualdad entre barrios. Granada no puede ser una ciudad al servicio del inversor inmobiliario en detrimento de las familias. El inversor no es el promotor. El inversor es un especulador, y ese es el modelo que ha primado en Granada gracias a las políticas del PP durante 13 años, ahora abrazadas por Luis Salvador. Hacer discotecas en parques, como ha pasado en el Serrallo, no parece una política que cohesione y haga ciudad. Es un pelotazo urbanístico, sencillamente. Necesitamos hacer un Urbanismo al servicio de los vecinos y las vecinas. Con servicios de calidad para la salud, la educación, la cultura, el deporte, la atención social”.

A juicio de Fernández Madrid, el planeamiento debe servir como estrategia de desarrollo urbano y sentar las bases del futuro económico de nuestra ciudad. Así, ha señalado que “no podemos depender tanto del turismo. La crisis del covid19 lo está demostrando. Debe ganar peso la ciencia, la innovación, la investigación, el conocimiento, la cultura y el patrimonio, los servicios sociales en su más amplia extensión y el empleo verde”.

Al respecto, ha apuntado que el PTS se configura como el gran ejemplo a seguir. “Reservar suelo suficiente para que siga creciendo y cualificando su oferta es fundamental. Hay, por tanto, que repensar los usos industriales que Granada quiere ofrecer en el oriente andaluz, en su conexión con Motril y Marruecos, en su conexión con el Levante y Almería. Nuestra situación geográfica nos debe configurar como un espacio logístico de primer nivel”.

El concejal del PSOE se ha referido además a la Ley del Suelo del gobierno de Moreno Bonilla, representado en Granada por Marifrán Carazo, “como una aberración que pone en peligro el modelo de ciudad mediterránea”. En este aspecto, ha incidido en que “si cada Ayuntamiento tiene la sartén por el mango tendremos 800 modelos de ciudad diferentes, tantos como municipios hay en Andalucía. Y esto es grave porque necesitamos infraestructuras comunes que nos vertebren: la ampliación del Metro no es solo una demanda de Granada, también lo es del área metropolitana. Como también es básica para Granada y su área metropolitana la Vega.

Por otro lado, Fernández Madrid ha recordado además que durante el mandato del PSOE se presentó un avance del PEPRI Albaicín, “sacamos del cajón este proyecto roto por el PP e hicimos un diagnóstico de las necesidades urbanísticas de la ciudad tras casi 20 años de PGOU”. El socialista ha precisado que, “en nuestros tres años de gobierno logramos pacificar un área que estaba rota y ordenar todo para poder hacer frente a una medida tan necesaria, además de exigir a PP y CS el inicio del nuevo PGOU como condición mesa para aprobar los presupuestos de 2020”.

Para concluir, desde el PSOE ha destacado que, “ni el modelo de suelo que prevé Marifrán Carazo para Granada y toda Andalucía, ni el modelo que dibuja Luis Salvador para Granada suenan bien. Al contrario. Desafinan mucho, hacen ruido, fallan precisamente por el mismo lado que falló al PP hace unos años y que provocó el aluvión de casos que hoy están en los tribunales”.