El PSOE solicita un consejo extraordinario de Emucesa para tratar el caso judicial

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido hoy al alcalde, Luis Salvador, que convoque un consejo de administración urgente y extraordinario en Emucesa para tratar el caso judicial que investiga los contratos fantasmas tras el acuerdo de algunos de los acusados, que han reconocido la comisión de los delitos que se les imputaban.

"No sabemos si salvador le teme a que Pérez le siga con la crisis abierta del 2+2 pero está claro que o se pone las pilas o será cómplice de la supuesta corrupción municipal que ha perseguido a este Ayuntamiento cuando gobernaba el PP. Cs debe dar un golpe de timón y convocar ya un consejo de administración extraordinario de Emucesa", ha denunciado el viceportavoz del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid.

Para el PSOE, este pacto al que han llegado entre otros la exedil popular María Francés, "es un hecho grave porque tal y como hemos mantenido con el actual Código Penal estaríamos hablando de financiación irregular del PP en Granada", asegura Fernández Madrid. Y aseguran que el hecho de que los acusados reconocieran los delitos dos consecuencias. La primera es que "todo lo que tiene que ver con el PP está unido a la palabra corrupción y nos gustaría que Sebastián Pérez diera explicaciones porque era concejal en el momento en que se cometieron los delitos y porque era presidente del PP y estas personas estaban prestando servicio probablemente en la sede del PP; y la segunda que "hay un equipo de gobierno que paga esta gravedad y Cs es el cómplice que le tapa las vergüenzas al PP", según ha recordado el PSOE, como "ya pasó en el 2015 cuando el PP estaba acorralado por el caso Serrallo, que Cs era el cómplice que lo mantuvo en el gobierno más de un año. Hizo lo que ahora, apostar por la opacidad y una conducta que no es la más ética, por lo que Cs va a tener que asumir las consecuencias de estos comportamientos y las encuestas para las elecciones no les pintan bien".

La comisión de estos delitos por los acusados, para que se pueda formalizar, "depende de un trámite, la convocatoria que entendemos que tendría que ser extraordinaria y urgente, del consejo de administración de Emucesa, hecho que no se ha producido aún y por las noticias que tenemos no se va a producir", denuncia el PSOE, que asegura que no saben "a qué espera el alcalde, como presidente de Emucesa", para convocarlo. Y recuerdan que fue el consejo de administración el que participó como acusación.

"No sabemos si es la consecuencia de poner al zorro a cuidar de las gallinas pero no está bien que se trufen debates que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano con algo que se produjo de manera extraordinaria cuando gobernaba el PP", dice el PSOE en alusión a separar el consejo de administración ordinario que se tiene que convocar en noviembre para tratar los presupuestos de 2020 y las tarifas del cementario, y el tratamiento del caso judicial. "Trufar el debate de la gestión ordinaria con el de esta cuestión judicial no es beneficios para la empresa", por lo que "PP y Cs están pensando más en sus intereses particulares que en esclarecer y colaborar con la justicia".

De hecho, el PSOE, que está en dicho consejo, está estudiando instar ellos mismos la convocatoria pero por los estatutos este trámite llevaría más de un mes, por lo que están consultando con el secretario municipal para ver si se puede acelerar.

Por otra parte, Fernández Madrid ha explicado que "la asunción de responsabilidades por Francés y otros trabajadores contratados dejan en muy mal lugar a quienes no se han sumado a esta estrategia de defensa. Los que no lo reconocen tienen difícil tener una defensa y no sabemos si forma parte de darle tiempo a la gente que no se ha sumado al pacto y que se suavice una situación que debería solventarse y corresponde al consejo de administración".