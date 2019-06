Cuenca ofrece a Ciudadanos compartir gobierno

El alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca, y candidato a la Alcaldía tras haber ganado las elecciones del pasado 26 de mayo, ha comparecido hoy con su equipo de concejales y ha ofrecido a Ciudadanos un acuerdo para entrar en Gobierno y conseguir la "estabilidad para Granada".

Lo hace in extremis a 24 horas del pleno de constitución del Ayuntamiento y con la fuerza de ser la lista más votada. "La suma es 10 y 4 con Ciudadanos, por lo que llamamos a la responsabilidad de la formación para sentarnos en las próximas horas y fijar un acuerdo de estabilidad compartiendo gobierno".

El PSOE lanza así el guante a Ciudadanos para intentar hacerse con los 4 concejales que den mayoría absoluta a las dos formaciones y bloquear el bloque de la derecha con PP, Vox y Ciudadanos.ç

Sumando 14 en un acuerdo de gobierno nos permite dar estabilidad a la ciudad", ha dicho Cuenca, que ha criticado duramente que sea Madrid y Sevilla quienes "tutelen" la decisión. "Yo evidentemente le he preguntado a mi partido, que me ha dado carta libre en todo momento para que nos sentemos con ciudadanos, no me han dicho en ningún momento que me espere", dice Cuenca, que tacha de falta de respeto el cambalache que se está haciendo "con el cambio de cromos con ciudades, diputaciones, etc". "No estoy dispuesto a que se haga esto con Granada", asegura.

Cuenca, que ha asegurado que su equipo de 10 concejales están preparados para gobernar la ciudad, ha llamado a la responsabilidad de Ciudadanos para conformar un gobierno estable. "Los granadinos exigen responsabilidad y que nos sentemos. Somos conscientes de que podemos gobernar en solitario pero los granadinos exigen responsabilidad".

El alcalde en funciones y candidato ha relatado los pasos que han dado tras las elecciones, como la elaboración del documento de trabajo que mandó al resto de formaciones (menos a Vox), con los asuntos prioritarios para Granada, "un documento abierto con los pilares fundamentales de la ciudad". También nombraron la comisión negociadora liderada por el exalcalde socialista Jesús Quero, y con Cuenca y la edil Ana Muñoz. "De forma reiterada hemos ofrecido acuerdo, diálogo, y la única respuesta ha sido esto lo decide Madrid".

"No consiento ni debemos consentir que se decida en Madrid. ¿Qué saben allí de Camino de Ronda, de la Chana, de las acciones contra los cortes de luz, de las demandas de los granadinos? A nosotros no nos tutela nadie, no esperamos órdenes de nadie. No debemos consentirlo y lo digo con rabia", ha repetido el candidato.

Cuenca se ha pronunciado sobre las negociaciones PP-Cs-Vox entre provincias, diputaciones y alcaldías, lo que podría afectar al gobierno local de Granada. "Claro que existe un cambalache, que están jugando como en el resto de España cruzando cartas y es una falta de respeto a los granadinos, a Granada y a su desarrollo, por eso lo digo con rabie e indignación, los asuntos de Granada deben defenderse en mesa de diálogo con ideas, sin vetos, sin trampas, por eso apelo a la responsabilidad de Ciudadanos y a que nos sentemos en las próximas 8 horas para establecer un marco de gobierno desde la estabilidad y el compromiso".

"Hay unos señores que están jugando a sus intereses particulares, que se aferran a sus últimas oportunidades para seguir situándose en sus espacios de poder, sin ideas ni proyectos. En estos 21 días no hemos escuchado propuestas, nada más que el ponte tú. Eso es lo que están haciendo las otras formaciones políticas, por lo que apelamos a la responsabilidad de Ciudadanos", ya que, dice, Granada "está por encima de los intereses partidistas y los cambios de cromos".

Así, ha reiterado que tienen que sentarse en las próximas ocho horas "para establecer un marco de diálogo y acuerdo. Siendo conscientes de que podemos hacerlo en solitario, la estabilidad requiere un acuerdo a 14", insiste.