El PSOE habla de "descomposición" de un acuerdo de Alcaldía "antinatura"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha asegurado hoy tras la dimisión de Sebastián Pérez como presidente del PP de Granada y el tenso debate municipal por la comisión de contratos propuesta por Vox, que "estamos asistiendo a la descomposición de lo que era un acuerdo antinatura", por lo que se ha mostrado "muy preocupado". "Aquí hay solo un juego de intereses particulares y personales. Hay un alcalde que está dando pasos claros para situarse al lado de la ultraderecha, posiblemente también para ser parte del PP, con un PP desmembrado y que sólo está en un marco y era controlar este Ayuntamiento y ahora en lo que está casi es en una huida hacia adelante", ha valorado.

Para el PSOE lo que más le preocupa es el "bochorno" a la ciudad y Cuenca ha insistido en que el PP se ve en un acuerdo "antinatura que ellos provocaron, que se arrepienten de esta situación, que recuerdo que era votar para coger la Alcaldía a una fuerza que no ha votado nadie para ser alcalde, y era algo que era un esperpento", añadiendo que "los granadinos tiene muchos problemas y no hay nadie trabajando por ellos".

Sobre posible moción de censura, algo que ya estuvo sobre la mesa al inicio del mandato, el PSOE no recoge el guante por ahora y asegura que lo que se plantean es "seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es destapar las vergüenzas del equipo de gobierno que lamentablemente no tiene autoridad moral ni en el reconocimiento de los granadinos, seguir trabajando en el papel que nos corresponde, pero nada más". Preguntado sobre si ve ve alcalde en un tiempo, ha aclarado: "Me veo siendo el representante del grupo con más respaldo, sin más, ahora lo más importante es velar por los intereses de Granada porque no hay nadie al frente".

Respecto a la posible negociación Cs y Vox que ha revelado Pérez en su salida, Cuenca dice que "ahí hay algo raro, algo que empieza a oler mal entre Cs y Vox, y hay que señalarlo para que se defiendan los intereses de Granada y no de los tres o cuatro de la derecha que están en el Ayuntamiento".