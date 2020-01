Sebastián Pérez dimite como presidente del PP de Granada al sentirse "echado y traicionado" por su partido

Sebastián Pérez ha renunciado a la presidencia del PP de Granada. Esta mañana ha comunicado su dimisión al partido ya que considera que se siente "echado y traicionado" por su partido, al que acusa de "presiones brutales". La gota que ha colmado el vaso, las llamadas del partido a los concejales del PP para que apoyen la propuesta del alcalde, Luis Salvador (Cs), de dar la presidencia de la comisión de contratación a Vox.

Pérez, contrario a esta medida porque "perjudica a Granada", ha dicho que en el trasfondo está también el pacto de Alcaldía, en el que su partido "vendió" a Granada a favor de Cs con el apoyo de Vox.

El ya ex presidente no se ha sentido apoyado por su partido en el conocido 2+2 y ha criticado que todavía no hayan tenido la dignidad de venir a Granada a explicar el pacto. Además, Pérez ha tenido críticas directas a la dirección nacional del PP.

Pérez mantendrá su acta de concejal por el PP pero deja sus competencias de Contratación.

Sobre el futuro del bipartito, ha dicho que "habrá que preguntarle" al alcalde.

En la votación de la comisión de contratación, clave en este desenlace, se ha marchado del Pleno, poco después de anunciar su voto en contra: "No puedo perder en este salón de pleno mi honor y mi dignidad".

Según Pérez, lo lógico es que ahora la presidencia del PP de Granada recaiga en Pablo García, delegado del Gobierno de la Junta.