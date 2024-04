El PSOE aboga por "redoblar esfuerzos" en materia de igualdad en los premios María Lejárraga en Granada

En esta edición de los premios María Lejárraga, que concede el PSOE de Granada, las galardonadas han sido Josefa de Rueda (Churriana de la Vega), María del Mar Sánchez (Albolote), Juana de Miguel (Peligros), las mujeres integrantes del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Cijuela, María Encarnación Álvarez (Güéjar Sierra), Encarnita Membrilla (Guadix), Asunción Jódar (Granada) y los sindicatos UGT y CCOO.

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha llamado a “redoblar esfuerzos” para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y ha pedido “unidad para llegar más lejos y rebelarse ante las injusticias que sigue padeciendo más de la mitad de la población”.

Durante su intervención en el acto de entrega de los premios, Entrena ha subrayado que esta cita se produce en un “día histórico para la defensa de la igualdad y la democracia”, coincidiendo con la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno de España.

“Siempre se puede hacer más”, ha apuntado para abogar por la corresponsabilidad en este ámbito que impida, entre otros asuntos, que el papel de la mujer se vuelva a relegar al ámbito doméstico en detrimento de su carrera profesional como algunos pretenden”.

“La igualdad es nuestra bandera desde hace casi 145 años”, ha remarcado para reconocer el empeño del presidente Sánchez por “pararle los pies al machismo y apuntalar y ensanchar la democracia, siendo para ello imprescindible luchar hasta la extenuación por los derechos y libertades que la derecha y la ultraderecha intentar opacar, ensuciando y degradando la vida pública”.

En ese contexto, el dirigente socialista, que ha destacado la “fuerza y valentía” de las y los homenajeados, ha indicado que “merece la pena trabajar por nuestro país y por una democracia fuerte que solo es posible si es sobre la base del respeto y la igualdad real y efectiva”.

Una tarea, ha recordado Entrena, que ha quedado patente en estos últimos años por el impulso de las políticas socialistas a medidas como la Reforma Laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, con un impacto especialmente positivo en las mujeres; así como otras como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la subida de la pensión media de jubilación para las trabajadoras o el aumento de la pensión de viudedad.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha asegurado que “es tiempo de feminismo” y ha aseverado que “el machismo es incompatible con la democracia”.

“La derecha y la ultraderecha nos quieren en nuestras casas, pero eso no va a ser posible porque no estamos dispuestas a retroceder. Quieren dejar tan herida la democracia que sea difícil recuperarla. O gobiernan ellos o el gobierno no es legítimo”, ha dicho.

Manzano ha considerado que “no podemos dejar ganar a quienes degradan la política y a quienes se empeñan en quitarnos derechos, caso de la Junta de Andalucía, que siempre había sido un referente en políticas feministas, y que con Moreno Bonilla ha sufrido grandes recortes y un retroceso importante en materia de igualdad”.