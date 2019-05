El PSOE espera la llamada de Cs tras enviarle su documento de gobierno

El PSOE insiste en su triunfo en las urnas para liderar las negociaciones con "el objetivo de configurar un gobierno para la ciudad con una mayoría estable". Los socialistas ya han presentado el documento enviado al resto de formaciones, excepto Vox, con el que pretenden convencer a Ciudadanos de su proyecto de ciudad en el que caben ideas como la concepción metropolitana, las medidas para el empleo, las propuestas de igualdad, la revitalización de los barrios, continuar implantando los sellos de ciudad científica e inteligente, la Capitalidad Cultural Europea, la apuesta por un turismo sostenible, la habitabilidad y la transparencia.

"Esperamos a que nos llamen o podemos ser nosotros los que llamemos", ha apuntado la vicesecretaria general del PSOE de Granada capital, Ana Muñoz, respecto al inicio de la primera mesa de negociación abierta que, en cualquier caso, no llegaría hasta el próximo lunes. Por el momento, los socialistas dejan tiempo al resto de partidos para que reposen los 11 puntos del documento de gobierno que les han enviado y abundan en la idea de su victoria el 26-M para defender su legitimidad a ser quienes manden en el Ayuntamiento de Granada en la próxima legislatura.

Muñoz ha indicado que habría que ver "las propuestas y la viabilidad" en el caso de que les propusieran un gobierno compartido y ha dejado en el aire que "todo puede ser" desde escuchar la propuesta de otra formación a gobernar con diez ediles. "Si hemos gobernado la ciudad con ocho podríamos hacerlo mejor con diez".

Asimismo, la socialista ha asegurado que el PSOE de Granada tiene carta blanca para "decidir y no esperar ninguna instrucción" debido a su mejor conocimiento del panorama, aunque ha señalado que es normal que a cada ciudad la miren en función del resultado que ha tenido.

Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE de la capital ha desmentido que tuvieran encuestas internas que a los socialistas les dieran 13 concejales como aseguró Sebastián Pérez en una entrevista radiofónica para, según Muñoz, justificar su mal resultado.

Por su parte, Miguel Ángel Fernández Madrid ha señalado que no le piensa comprar el relato a Sebastián Pérez "como le pasa incluso a parte de la militancia del PP que no le ha votado". El socialista ha dicho que el candidato del PP sabe mucho de mentiras "pero una mentira no se convierte en verdad por el hecho de decirla muchas veces".

Para Fernández Madrid, "la política de bloques es un camelo, un espejismo que le sirve al presidente del PP de Granada de clavo ardiendo al que agarrarse dada la falta de autocrítica existente en él mismo, y en su partido, incapaz de asimilar la tremenda derrota electoral que ha sufrido".

El socialista ha aportado datos de las elecciones europeas, en las que el PP de Granada recibió 4.000 votos menos que esta misma formación respecto al resto de España. "Eso significa que 4.000 granadinos pensaron en Granada que el PP era la mejor opción para defender a España en Europa pero que Sebastián Pérez no sirve ni para defender a su ciudad", ha añadido Fernández Madrid.

En ese sentido, ha destacado que "ante la incapacidad manifiesta del señor Pérez de asumir su derrota, y ante el silencio cómplice de su militancia, que no le exige la más mínima responsabilidad por la debacle, Sebastián Pérez se agarra a la chufla de la política de bloques que, por desgracia sólo ha servido para acabar con el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, cuyos efectos ya estamos empezando a sufrir con la entrega que ha hecho el Gobierno del PP a las empresas farmacéuticas".

Los once puntos de gobierno del PSOE

El primer punto habla sobre el concepto de Granada como ciudad metropolitana y propone el desarrollo de la capital con el Cinturón dentro del marco del desarrollo de un nuevo POTAUG y del Plan Especial de Protección de la Vega, mejorando las oportunidades agrarias que pasan por optimizar los canales de distribucióny la incorporación de nuevos agricultores, así como el respeto a este espacio verde que ofrece también nuevas oportunidades de ocio, esparcimiento y turismo natural.

El segundo punto alude a la prioridad de luchar contra el desempleo, especialmente entre los sectores más vulnerables (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) con planes específicos y con un renovado Pacto Local por el Empleo a suscribir por el Ayuntamiento de Granada, empresarios y sindicatos.

A continuación, el PSOE plante el V Plan de Igualdad como "la mejor herramienta con la que cuenta el Ayuntamiento de Granada para buscar la igualdad real entre hombres y mujeres".

El cuarto punto se centra en la revitalización de los barrios con infraestructuras como el soterramiento del AVE por la Chana, la comisión de trabajo interinstitucional contra los apagones en Norte, el impulso de la Comisaría de Policía Nacional del Zaidín, convertir la Casa Ágreda en el Museo de la Ciudad, poner la Biblioteca de Andalucía en Beiro, un Nuevo Centro Cívico en Norte, crear aparcamientos para residentes en los locales del Metro en Ronda y la renaturalización del río Genil.

No podía faltar el apartado sobre Granada como ciudad de la ciencia y la innovación, un sello que ha intentado impulsar Cuenca desde la Alcaldía, así como la marca de Granada, ciudad inteligente. Además, el séptimo y obligado punto es de la lucha conjunta por la Capital Cultural Europea de 2031.

Las siguientes líneas de acción tienen que ver con la propuesta de un turismo sostenible y de calidad, la mejora de la calidad de vida de los vecinas poniendo los recursos públicos al servicio de la ciudadanía, la habilitabilidad de Granada y el objetivo de reducir la contaminación y por último se alude a la necesidad de que el Ayuntamiento se rija por la transparencia, el buen gobierno y la participación.