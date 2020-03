El PSOE lamenta el retroceso de la igualdad a las "cavernas" con el bipartito

También se ha referido a la falta de declaración institucional contra la violencia de género para el próximo 8-M tras el voto en contra en el pasado pleno de Vox. "Da pena que el alcalde, en lugar de reprochar y evidenciar esa actitud y de decir que con la violencia de género no se juega, no dice nada", lamenta.

Y en el Ayuntamiento también. Según la concejal en los 9 meses de gobierno del bipartito la valoración "no es buena" frente a la época socialista, en la que las políticas de igualdad estaban en el "centro" de las políticas municipales. "El área de Igualdad ha vuelto a las cavernas, a estar recluida en una macroárea que sufre incluso merma de personal" , ha dicho Muñoz, que culpa en exclusiva al alcalde, Luis Salvador, "que para no molestar a su socio es el único culpable de la situación ya que ha relegado las políticas de igualdad".

Nuevo encontronazo entre el PSOE y el gobierno por la unidad policial de violencia de género

En su rueda de prensa, la concejal del PSOE Ana Muñoz ha vuelto a insistir en que el bipartito redujo los agentes de Policía Local asignados a la unidad de violencia de género, pasando de 15 a 8. "Esto tiene consecuencias, porque o se atiende a menos mujeres o se tiene menos calidad", ha dicho Muñoz, que ha cifrado en 135 mujeres las atendidas por esta unidad el pasado verano, cuando el PSOE ya denunció estos hechos. Tras esto, el concejal de Seguridad, César Díaz, ha contestado a Muñoz rotundo: "No lo puedo decir más claro ni más alto. Había unos agentes y ahora hay más. Lo he dicho por activa y por pasiva. No se puede mentir más. Que no jueguen con eso porque hemos tenido que recortar en otras unidades pero esa unidad es sagrada", ha dicho. Díaz ha lanzado también la pregunta a la Subdelegación del Gobierno de cuántos agentes de Policía Nacional hay en estos servicios, "porque igual se sorprenden".