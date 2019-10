El PSOE pide cambiar el tribunal de las oposiciones a subinspector de la Policía Local

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, pidió al titular de Seguridad Ciudadana, el popular César Díaz, que cambie el tribunal designado para evaluar las oposiciones a subinspector de la Policía Local por presuntos irregularidades en su conformación.

Ruz se hizo eco de una denuncia del sindicato UGT en la este destapa que el tribunal encargado de valorar a los aspirantes al puesto se ha hecho sin cumplir con los diez días de exposición pública en el BOP desde la publicación y el examen (plazo que se deja para realizar alegaciones recusar a algún miembro del jurado), sin ajustarse a "la paridad que está dentro del plan de igualdad aprobado por unanimidad por todos los grupos", y por la falta de un miembro de la Junta de Personal.

Ruz exhortó al concejal a que se "replantee" la designación de este tribunal "por las consecuencias que puede tener después", ya que uno de los aspirantes al puesto de subinspector de la Policía Local es un "sobrino del señor Díaz". "¿Qué necesidad tenemos de hacer las cosas mal cuando tiene esas derivaciones familiares directas cuando se puede hacer bien?", se preguntó Ruz.

César Díaz se defendió y dijo que no forma parte "de ningún tribunal ni he participado en la elección de este", por lo que "tengo poco que aportarle". El concejal derivó en el edil de Recursos Humanos, Francisco Fuentes, que explicó que "dentro de un tribunal no existe obligación legal de que haya un miembro de la Junta de Personal", y que este "se dejó fuera porque se ha constituido conforme a la norma".

Tomás Navarro, portavoz del sindicato SIPLG, entró en el debate y recordó la conveniencia de contar con un miembro de la Junta de Personal, pero recriminó a Ruz que anteriores oposiciones al cuerpo llevadas bajo el mandato del PSOE están impugnadas.