El PSOE lamenta el "ridículo" del Ayuntamiento de Granada con el informe de Hacienda que tardó cuatro días en abrir

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Jacobo Calvo, ha pedido a la alcaldesa Marifrán Carazo que “deje de hacer el ridículo” tras usar el presupuesto municipal para confrontar con el Gobierno de España, y culpar al Ministerio de Hacienda de un supuesto retraso en la aprobación de las cuentas de la ciudad. Calvo ha apuntado que “las mentiras de la alcaldesa han demostrado tener las patas muy cortas, tras demostrarse que Hacienda contestó al área de Economía sobre el presupuesto municipal el pasado 19 de enero, una contestación realizada en tiempo récord, que el Gobierno de Carazo no conoció porque no abrió el correo hasta varios días después, dejando patente una incompetencia manifiesta”.

Así, Calvo ha lamentado que los siete meses del gobierno de Carazo sean “un suma y sigue de mentiras”, quien ha convertido el Ayuntamiento en un campo de batalla contra cualquier asunto que proceda del Gobierno de Pedro Sánchez. Para los socialistas, “es lamentable que Carazo haya vendido Granada a los intereses de Feijó por encima de las necesidades de Granada, llevando la acción de la ciudad a centrarse en la confrontación, en vez de en la búsqueda del progreso”.

Para el socialista, el PP de Carazo ya ha demostrado “su incompetencia con la elaboración del presupuesto 2024, tardando seis meses en un documento donde los servicios municipales no quedan ni cubiertos. Esta claro que han querido tapar su negligencia intentando culpar al Ministerio de Hacienda que ha hecho su trabajo en los mimos términos que con el resto de ayuntamientos españoles”. En este sentido, “está claro que el área de Economía del PP hace aguas, no saben gestionar, no saben resolver y no saben encontrar soluciones a los problemas de los granadinos en un momento en el que la económica de la ciudad está saneada gracias a la gestión del PSOE desde 2019”. Al respecto, desde el grupo municipal socialista han pedido a Carazo “que, en vez de buscar como confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, se siente en su despacho a trabajar por Granada y a abrir los correos que le llegan, para que no vuelva a pasar lo de esta semana”.

Calvo se ha preguntado “en manos de quienes estamos” y ha aseverado que “Granada pierde con Carazo que, de momento, lo único que ha hecho es vivir de las rentas de la gestión socialista, demostrando que cuando le toca ejercer en nuevos asuntos la gestión resulta un desastre”. En este sentido, has mostrado su pesar por “los dos años de trabajo intenso realizado por el gobierno socialista en el que se han conseguido cosas muy positivas para Granada que en seis meses de Carazo han quedado tapadas por la confrontación y la oscuridad generada por el PP”.