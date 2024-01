El presupuesto de Granada abre la guerra política: Hacienda envió su respuesta el viernes y el Ayuntamiento no la abrió hasta el martes

Las continuas acusaciones por parte del Ayuntamiento de Granada al Gobierno central por el retraso en el informe sobre el presupuesto de Granada ha tenido ya respuesta por parte del Ejecutivo abriéndose la guerra política entre ambas administraciones. La administración local lleva más de un mes pidiendo celeridad al Gobierno y diciendo que no ha recibido el informe, la última vez este lunes, 22 de enero, asegurando a pregunta expresa de este periódico que todavía no lo tenían y que ya no podría ir el expediente de aprobación al pleno de este viernes.

Y tras estas últimas declaraciones el Gobierno ha dado su respuesta: lo tienen desde el pasado viernes, 19 de enero, a las 12.49 horas. El propio subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha afirmado este miércoles que la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera, perteneciente al Ministerio de Hacienda, remitió al Ayuntamiento de Granada, a través de GEISER, el informe referido al proyecto de presupuestos para 2024 al estar incluido el consistorio en un mecanismo decontrol obligatorio de pago a proveedores, con la finalidad de reducir los días de pago a terceros y mejorar los ajustes entre ingresos y gastos.

El Gobierno defiende que se elaboró y remitió el informe en el plazo legalmente establecido pues habíasido solicitado a dicho Ministerio el 21 de diciembre de 2023.

Y ahora viene el dato: "Cuestión distinta, ha manifestado Montilla, es que ese informe no fue abierto por el destinatario, el Ayuntamiento de Granada, hasta el 23 de enero a las 16:03 horas. Por tanto, cuando el 22 de enero el portavoz municipal afirmaba que el Ministerio no había remitido ninguna comunicación al Ayuntamiento sobre los presupuestos, “estaba errando gravemente pues simplemente no habían abierto el documento remitido tres días antes. El resultado, en cualquier caso, es que estaba lanzando una acusación falsa”.

Informe favorable pero necesita ajustes

El informe remitido por el Ministerio de Hacienda es favorable a la aprobación de los presupuestos, condicionado a la acreditación de determinados aspectos para ajustarse a la legalidad vigente. La Dirección General está, por tanto, a la espera de que el Ayuntamiento les remita nuevamente el presupuestoincorporando los ajustes precisos a partir de las observaciones efectuadas para que, subsanadas las deficiencias, se puedan llevar a Pleno los presupuestos para su aprobación. “Destacamos la importancia de que este informe sea conocido por el Pleno, en cuanto es preceptivo y forma parte del expediente”.

Montilla ha mostrado la disposición del Gobierno de España para colaborar lealmente con el Ayuntamiento de Granada a fin de que la ciudad, una de las 100 entidades de España más beneficiadas por los Fondos Next Generation EU, pueda tener unos presupuestos no prorrogados.