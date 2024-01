Granada espera aún la respuesta del Ministerio sobre el presupuesto y no podrá llevarlo ya al pleno de enero

El objetivo de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, de aprobar el presupuesto en el pleno del mes de enero, que se celebrará este viernes, no podrá cumplirse. Según han explicado fuentes municipales, todavía no han recibido respuesta del Ministerio de Hacienda sobre el borrador de cuentas enviado el 21 de diciembre. Y sin ese informe, que es obligatorio al estar Granada sometida a Plan de Ajuste, no pueden continuarse los trámites.

Por tanto, ya para este Pleno de enero no podrá llevarse y si llegara el informe esta semana se tendría que acelerar todo para convocar un pleno extraordinario para los últimos días del mes, algo difícil también porque tienen que celebrarse antes las reuniones por áreas que examinen ese presupuesto final.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ya dijo el 8 de enero en rueda de prensa de evaluación de la Navidad que no habían recibido respuesta del Ministerio de Hacienda. Consideraba entonces que habían tenido días suficientes para hacerlo aunque hubieran estado de por medio los festivos navideños, y llamaba a dar esa primera semana del año de margen para que "se puedan aprobar en el último pleno del mes de enero, que es la fecha tope para hacerlo este mes".

Ahora, a 22 de enero, un mes después de haberlo mandado, todavía siguen sin respuesta. Sí han llegado al área otros documentos alusivos al presupuesto pero no el informe general, por lo que creían la semana pasada que ya sería algo inminente. Ahora, desde el Ayuntamiento aseguran que van a esperar a ver qué pasa esta semana para hacer algo si sigue sin llegar.

Ya, en cualquier caso, tendría que ser con pleno extraordinario o si no irse ya al mensual ordinario de febrero.