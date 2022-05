Paco Cuenca contará con una activista LGTBI en su equipo de Gobierno para terminar el mandato

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada tendrá una nueva concejal. Será Sandra Rodríguez Salas, reconocida transexual granadina que entra en la política municipal de la mano del PSOE en sustitución del fallecido José María Corpas. Un movimiento natural de listas para ocupar el sillón de concejal pero que desde el punto de vista político va más allá, dando al equipo de gobierno de Paco Cuenca una fortaleza y lucha ideológica clave en la última etapa del mandato.

Rodríguez Salas ocupó el puesto número 12 en la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2019, un puesto de los denominados de salida, como independiente. En su día, el partido en Granada destacaba su inclusión como uno de los activos de la candidatura dentro de nombres referentes en movimientos sociales. De Rodríguez Salas, economista y profesora de instituto, se destacaba su papel en la lucha del movimiento LGTBI como reconocida transexual de la ciudad y activista por la igualdad.

Un perfil que a un año de unas nuevas elecciones municipales supone fortalecer al equipo de gobierno del PSOE a nivel ideológico con una voz referente en igualdad y en el colectivo LGTBI frente a la ideología conservadora y de extrema derecha. Un papel que será clave en la defensa de las libertades, de la igualdad y del reconocimiento de los derechos. Un nombramiento que llega un día después de que precisamente el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieran en Granada el papel de los socialistas en las políticas sociales y su apuesta por el feminismo, en un acto con Juan Espadas para las próximas elecciones autonómicas. Ideario que quiere vender como fortaleza el PSOE en las próximas citas con las urnas para hacer frente a la derecha.

Rodríguez Salas se define a sí misma en su perfil de Twitter como "Profe de Economía en Educación Secundaria. Transfeminista. Diversidad, Orgullo y Dignidad. Ni un paso atrás". Una clara alusión a su trabajo por la defensa del colectivo LGTBI.

Cuando se presentó en las listas del PSOE para las elecciones municipales de 2019 explicó a este periódico que sus principales retos de llegar al Ayuntamiento (algo que ya es real) eran el trabajo trasversal por la igualdad. Su intención era “transmitir y defender a un colectivo –LGTBI– que tiene aún muchas necesidades”, como la inclusión laboral o la normalización en un mundo “donde se siguen haciendo chistes de mariquita” o los insultos estrella en los patio de colegio son “maricón, puta o bollera”.

Sandra, que prefiere el trabajo duro a la lucha, abogaba por abrazar el feminismo como fórmula de cambio trasversal, ahora, cuando “corren tiempos turbios”. Ante la incursión del discurso de ultraderecha, cuando “se han quitado la máscara y hablan sin tapujos de homofobia o xenofobia”, sentenciaba que “la izquierda tiene que moverse”.

Diferencias con las políticas trans a nivel nacional

De hecho, las dudas sobre su incorporación habrían estado vivas hasta el último momento. Según el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, tenía en su día "una causa personal respecto a las políticas vinculadas con la transexualidad, algo que estaba en otro nivel donde se debatían estos asuntos a nivel nacional, pero a nivel local ha estado trabajando codo con codo y vinculada con nosotros". De hecho ha estado trabajando con equipos a nivel orgánico en diferentes ámbitos.

Una vez superada esa diferencia, Rodríguez Salas ha aceptado incorporarse como concejal en el Ayuntamiento de Granada, donde desde ya estará con labores de aprendizaje para conocer el funcionamiento municipal y una vez que entre como concejal tenga ya un conocimiento previo de la situación del Ayuntamiento.

Diferencias con las políticas trans

Su incorporación está prevista para el pleno de junio ya que ahora es la Junta Electoral Central la que tiene que dar el acta de concejal tras la baja de Corpas. Mientras, el equipo de Gobierno sigue con un voto menos en el pleno pero no se prevén asuntos de calado que no salgan en estos meses por la falta de un voto ya que hay también acuerdos puntuales con otros partidos que no echarán al traste decisiones fundamentales.

Rodríguez Salas aporta un perfil claro en educación, movimientos sociales, de igualdad LGTBI y de la Cultura, ámbitos en los que ha estado vinculada en el partido. También se destaca su vinculación con la Semana Santa.

"Aporta fuerza, ganas, intención de sumar a este proyecto en el que Sandra nos ha estado acompañando continuamente y ahora lo hará como concejal. Estamos encantados de que se sume al equipo, una decisión que ya sabe también la agrupación local", ha dicho Calvo al informar de su entrada en el equipo.

Mientras responde la Junta Electoral Central, sea más temprano o más tarde (contando también con el periodo electoral andaluz), el acuerdo al que ha llegado Rodríguez Salas es que "va a terminar el curso escolar" ya que es profesora de instituto, concretamente de Economía, "para no suponer un trastorno en esta última etapa de evaluaciones". Así, la edil Ana Muñoz seguirá por ahora con las competencias que tenía Corpas atribuidas y cuando se incorpore Rodríguez Salas "haremos la reestructuración".

Remodelación de competencias en verano

La entrada de Rodríguez Salas en el gobierno será en un primer momento sin competencias ya que la reestructuración de áreas que supone el fallecimiento de Corpas y la entrada de Rodríguez Salas para adaptar los perfiles a las concejalías de Gobierno y competencias, no se hará hasta verano, por lo que tomará posesión antes de que se realice la modificación del equipo de Gobierno, que volverá a tener diez concejales del PSOE y los dos no adscritos.

Así, Ana Muñoz seguirá por ahora asumiendo las áreas que llevaba José María Corpas de Economía y Contratación, concejalía que tiene asignada desde el fallecimiento del edil hace dos semanas. Aunque todavía no se sabe el nuevo reparto, lo que tendría claro el alcalde y el grupo es que habrá que reordenar competencias ya que un área tan importante como la de Economía, además en plena elaboración de un nuevo presupuesto, y la de Contratación, las asumirá un concejal actual del equipo con más experiencia, aunque Rodríguez Salas sea economista. Ahora, Ana Muñoz y Jacobo Calvo son los que más han estado implicados en el área tras la enfermedad y muerte del exedil.

Recuerdo a José María Corpas

Calvo ha tenido un recuerdo para su compañero fallecido. "Corpas es insustituible por la clave personal y por el vínculo y sinergias que ha generado en el grupo, en quienes formamos el gobierno y en el partido, así como en las competencias que ha desarrollado. Seguimos en la fase de duelo personal de los miembros del equipo de gobierno aunque vamos andando".