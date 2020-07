El Pacto del Codo saca adelante el presupuesto de Granada para 2020

Granada ya tiene presupuestos. Tras cinco años con las cuentas prorrogadas, el Ayuntamiento ha aprobado esta mañana definitivamente el presupuesto de 2020, que ha salido adelante por el Pacto del Codo entre PP, Cs y PSOE, que pactaron 22 medidas para la adaptación de las cuentas a la situación actual de pandemia.

El presupuesto consolidado incluye 289.458.234,11 euros en el presupuesto de ingresos y de 282.444.161,51 euros en el de gastos e incluye el del Ayuntamiento más los de los organismos autónomos: Agencia Albaicín, Agencia Municipal Tributaria, además de Gegsa.

Para el Ayuntamiento, se fijan los ingresos en 287,2 millones de euros y los gastos, en 280 millones. En la Agencia Albaicín el presupuesto de gastos e ingresos es de 716.177 euros, la Agencia Municipal Tributaria tendrá 3,9 millones y Gegsa 3,4 en ingresos y 3,3 en gastos. Además, el presupuesto incluye 5,9 millones de euros en transferencias internas.

La votación ha conseguido los votos a favor esperados de PP, Cs y PSOE (21 votos). Vox finalmente se ha abstenido y Podemos-IU ha votado en contra tras no aceptarse ninguna de sus alegaciones a las cuentas.

En el debate político, los tres partidos del Pacto del Codo han incidido en la importancia de trabajar por la ciudad y han afeado al resto no sumarse al pacto. Vox ha seguido manteniendo su postura de ofrecerse como socio para negociar ya los presupuestos de 2021 y Podemos-IU ha censurado que no ha habido acuerdo ni negociación por el veto del PSOE a su grupo y que las cuentas no responden a la realidad de la ciudad.

El concejal de Economía, Luis González, ha defendido que con estas cuentas se mira al futuro.

El portavoz del PP, César Díaz, ha advertido que no tener cuentas es poner en riesgo los servicios públicos. Ahora, con los presupuestos, reconoce que "no se pone fin a la situación económica del Ayuntamiento pero sí se dan mejores condiciones para un futuro de esperanza poniendo énfasis en los que nos necesitan", ha dicho Díaz, que fija en la obra pública, el empleo, la modificación del PGOU o la movilidad las claves para el futuro de Granada. Díaz agradeció al PSOE el acuerdo "que pone en valor otra forma de hacer política".

Desde Cs, su portavoz, Manuel Olivares, ha dicho que es un momento muy esperado tras 5 años y lanzado un mensaje de unidad. "Se es más útil sumando que dividiendo", tras lo que pedía el voto a favor de todos los grupos ya que el 80% del presupuesto lo aceptan todos los grupos.

José María Corpas, portavoz del PSOE, ha recordado que el Pacto del Codo no es un matrimonio civil ni religioso con el bipartito y que vigilarán para su cumplimiento, pero ha asegurado que, sin ser los presupuestos que ellos hubieran votado ni realizados, han hecho un "gesto de generosidad por ver la política en otro entorno" pese a que el alcalde "tenía otra opción, que era pactar con Vox".

Podemos-IU ha votado en contra. El concejal Francisco Puentedura ha recordado que su grupo presentó 68 alegaciones para ahorrar 8 millones de euros que no han sido aceptadas. "El alcalde decía que buscaba el acuerdo pero ni lo tiene, ni lo quiere ni lo ha buscado. Lo han rechazado todo y no nos hemos sentado porque el PSOE no quería que se admitiese ni se sentasen con nuestro grupo", ha dicho Puentedura, que ha criticado el Pacto del Codo, "que el único mérito que tiene es la foto", sobre la que ha advertido la ausencia orquestada del alcalde "porque dos guapos en la misma foto no pueden estar", en alusión a Paco Cuenca y a Luis Salvador y sus diferencias manifiestas.

Vox se ha abstenido y ha tendido la mano para unos presupuestos del año que viene tras haber sido desplazado como socio del bipartito por el PSOE. "Esperamos cuenten con nosotros", ha advertido el portavoz, Onofre Miralles.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha tomado la palabra al final una vez aprobado el presupuesto y ha dado respuesta a las críticas del PSOE, que aseguró que si él hubiera intervenido en la negociación "no se hubiera llegado al pacto" y que su ausencia debería tener "consecuencias políticas". Podemos-IU también advirtió que del Pacto del Codo se enteró Salvador "media hora antes".

"Tener presupuestos era una necesidad y ahora que está aprobado digo que llevo contribuyendo como alcalde a que esto sea una realidad de forma que llevo callado este tiempo cuando podría haber contestado y no lo he hecho. He trabajado por el pacto, comencé el diálogo y he sabido non molestar. Cuenca, usted no tiene más o menos mérito que haberlo apoyado", ha dicho, volviendo a tender la mano a Vox.