Pedro Mercado, un corredor de fondo para liderar la Universidad de Granada

"Pedro lo tiene muy claro. No es que se empeñe en tener la razón. Es flexible y escucha, pero se preocupa de tenerla. Cuando después de estudiar un tema llega a estar convencido de algo, a una conclusión, defenderá esa idea". Flexible pero firme. Capaz de escuchar y también de dar todas las explicaciones que sean necesarias. Pedro Mercado, el próximo rector de la Universidad de Granada tras las elecciones celebradas en la institución, "gana en las distancias cortas", aseguran quienes han estado precisamente a su lado durante estos últimos meses de carrera hacia el Hospital Real, sede del Rectorado. Allí, durante seis años, este jienense criado académicamente en la UGR determinará el rumbo de la institución y la embocará directamente a la celebración, en 2031, de su quinto centenario, una efeméride en la que se trabaja desde hace años y que él, ahora como rector, deberá atar. También tendrá que adaptar la Universidad a las nuevas leyes, a un nuevo modelo de financiación económica con la Junta, y una nueva oferta formativa, especialmente en el posgrado y en la formación permanente.

Pedro Mercado nació en Arjona, Jaén, en 1964. Le definen como un hombre cariñoso, siempre preocupado de que su interlocutor se sienta bien, cómodo. Estudió en la pública. Cursó la etapa posobligatoria becado en la Universidad Laboral de Cheste, Valencia, y luego en la Universidad Laboral de Córdoba. Su biografía detalla que cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada. En las aulas de esta Facultad nació su vocación universitaria y también su perfil investigador. Su vida académica ha estado dedicada a la Filosofía del Derecho, disciplina de la que es catedrático y en la que se ha especializado en el análisis de las relaciones entre economía y derecho, la globalización y su huella en las transformaciones del sistema jurídico y también en la garantía efectiva de los derechos humanos.

A la par de su carrera como docente e investigador ha completado una compacta trayectoria como gestor en el seno de la Universidad. Fue miembro del claustro desde 2004 a 2008 y de nuevo desde 2012; ocupó e puesto de secretario del Departamento de Filosofía del Derecho desde 1996 a 200; en 2007 ocupó el puesto de vicesecretario general de la UGR siendo rector Francisco González Lodeiro. Posteriormente, tras la elección de Pilar Aranda como rectora en 2015, ocupó el puesto clave de secretario general durante los cuatro años del primer mandato.

En 2019, tras la reelección de la rectora, fue nombrado vicerrector de Política Institucional y Planificación. Además, formó parte de la comisión técnica que asesoró al equipo que elaboró los estatutos de la Universidad de Granada en 2003 y que los reformó en 2009, una tarea que ahora, de nuevo, tendrá que abordarse tras la aprobación, recientemente, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

En su etapa como vicerrector su área gestó el plan estratégico de la UGR, el documento que él mismo presentó en un acto que tuvo lugar el 9 de mayo de 2022 en la Escuela Técnica Superior de Edificación, en Fuentenueva. Ahí se hicieron públicos los "surcos" por los que discurrirá la Universidad de Granada en estos años de desarrollo de plan estratégico, que se ofreció como "una oportunidad de repensar nuestro modelo de Universidad". Fue, por el fondo y la forma, la manera en la que Mercado presentó sus credenciales a rector. También, como número dos de Pilar Aranda, fue el encargado de coordinar los trabajos que dieron a luz el Código Ético.

"Ha asumido un papel difícil", aseguran quienes han estado con él en estos meses. "A la vez ha tenido que defender su carácter continuista con ofrecerse como un proyecto nuevo", continúan. Mercado, en el multitudinario acto de presentación del viernes 28 de abril en Derecho, fue constante en su reivindicación de continuar con lo desarrollado por Aranda, un "referente indispensable" según sus propias palabras.

Juntos hicieron tándem durante los ocho años. Un dúo que ha propiciado que la UGR ensanche la mirada y aborde un papel de representación de toda la provincia y también de eje cultural y promotor de proyectos. Sobre la mesa está continuar con esta labor ligada al terreno y al patrimonio.

Cuando tome posesión como rector Mercado tendrá como prioridades "renovar" las relaciones que ya se fraguaron con Aranda al frente del Hospital Real; prevé en estos primeros días seguir con la colaboración con las entidades y administraciones relacionadas con Granada, de tal manera que no se dé ni un paso atrás en estas ligaduras que han sido, en buena medida, provechosas para la provincia. Ahí está el proyecto del acelerador de partículas o el impacto económico que tiene la vida universitaria en la ciudad.

Además de esta labor, Mercado volverá a los foros de negociación universitaria, ya no como vicerrector, sino como rector. Rectores y rectoras, Junta de Andalucía y Ministerio serán los compañeros de travesía. ¿Cómo serán esas relaciones con el resto de actores del movedizo ecosistema en el que se mueve la Universidad? Quienes conocen a Mercado destacan su trayectoria. No es nuevo en este negociado. Llevará, como aseguran quienes han tenido un trato estrecho con el nuevo rector, la Universidad "en la cabeza". A su lado estarán, por lo pronto, María del Carmen García Garnica, como secretaria general, y Miguel Ángel Guardia López como gerente. Son dos puestos clave y para asumir esa responsabilidad ha designado a personas de las que se destaca su "vocación universitaria" y experiencia. García Garnica ha ocupado un puesto sensible en estos tiempos de cambios, delegada de Protección de Datos; Guardia, por su parte, ha estado al frente el Servicio de Gestión de la Investigación, el área que quizá haya dado más satisfacciones en los últimos tiempos gracias a los controvertidos rankings y financiación obtenida gracias a convocatorias de ciencia.

El anuncio de que Garnica y Guardia serán secretaria general y gerente de la UGR se hizo en Derecho en el primer acto de la campaña de Mercado revela el carácter del nuevo rector. Pudo ser la estrella de la convocatoria, y decidió compartirlo. Pudo guardarse los nombres y dejar que creciera el runrún entorno a los cargos. Y no lo hizo.