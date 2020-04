Permitido salir para cuidar animales

Mientras se ha llegado a denunciar cierta picaresca a la hora de sacar a los perros a la calle y el Fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, insta a que se haga un estricto control de las adopciones oportunistas, hay voluntarios que llevan años al pie del cañón y siguen saliendo a alimentarlos en los refugios de protección animal en los que colaboran.

Esa es una de las pocas actividades que siguen permitidas a pesar del estado de alarma declarado. La Subdelegación del Gobierno confirmó a este medio que la instrucción que se publicó en el BOE el 21 de marzo sigue vigente a pesar del endurecimiento de las medidas para evitar la propagación del virus. Aunque entre las actividades permitidas “no se encuentra expresamente el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el recate y el cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o empresarial”.

“No obstante, para prevenir un impacto negativo en la salud pública, cuando esa actividad viniese desarrollándose con carácter voluntario por aquellas entidades debidamente acreditadas al efecto por las administraciones locales, aquellas podrán seguir desarrollando dicha actividad”. Eso sí, el texto legal especifica que estos desplazamientos “tendrán que desarrollarse individualmente y portando la correspondiente documentación”.

Esto es lo que hacen diariamente decenas de voluntarios que acuden a cuidar a los animales que han rescatado de la calle para evitar que mueran de hambre en los refugios. Una de ellas es Corinna Whillhöft, de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Granada. Todos los días acude al refugio de Fuente Vaqueros de 8:00 a 14:00 horas para alimentar, limpiar y permitir que jueguen fuera de las jaulas los 120 animales que tienen acogidos: 85 perros y 35 gatos.

“Yo no he tenido ningún problema en ningún desplazamiento”, comenta la voluntaria, que viaja sola y prefiere en estos días acercarse personalmente y no delegar. Además una vez a la semana cuenta con la visita de una veterinaria para controlar que todos los animales se encuentran bien y continuar con las correspondientes campañas de vacunación.

Sí cuenta con voluntarios que alimentan a los gatos de las colonias de los Ayuntamientos con los que tienen convenios –Alhendín, Peligros, Moraleda de Zafayona, Guéjar Sierra y Vegas del Genil–.

Además, como medida de prevención, han suspendido las adopciones mientras dure el estado de alarma.