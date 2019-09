Plan municipal para ganar liquidez y salir en 2 años de la agonía financiera

El Ayuntamiento de Granada está señalado desde hace tiempo por su situación económica. No hay presupuestos desde 2015, el periodo medio de pago a proveedores es de los más altos del país, falta liquidez para pagar facturas, no se pueden afrontar grandes proyectos y faltan medios. Un hecho que no llega a despejar en los últimos años la nube de la intervención económica sobre el Consistorio.

La anterior corporación ya estaba atada y esta hereda una situación económica y financiera que desde los propios servicios de intervención y contabilidad municipal, así como la Cámara de Cuentas, consideran en sus repetidos informes como “mala”.

El nuevo equipo de gobierno local, tras el primer análisis de la situación, va a comenzar a actuar ya que el área económica requiere de medidas inmediatas. Según ha adelantado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Luis González, a este periódico, van a poner en marcha un plan municipal para en dos años “salir de forma airosa” de la situación económica que arrastran las arcas municipales. Porque él sabía que la situación económica era mala pese a no conocerla con detalle y ahora “confirmo que sigue siendo mala” después de entrar en el equipo de Gobierno hacerse cargo del área de Economía.

En ese plan, según ha detallado, el principal objetivo es conseguir liquidez, mejorar el PMP y reducir deuda. El Ayuntamiento de Granada en la actualidad tienen un “excesivo” endeudamiento que roza los 270 millones de euros, de los que unos 180 son de deuda financiera (con los bancos) y 90, de deuda comercial, es decir, con los proveedores, a los que no se les puede pagar las facturas en tiempo y forma.

“Aunque pueda parecer exagerado, no es tanto el volumen de la deuda sino el estar sujetos a un plan de ajuste desde hace algo más de un año y que nos impide el normal desenvolvimiento financiero. Es decir, el problema es el plan de ajuste, que impide reducir deuda comercial por la obligación de ir abonando primero la deuda financiera”, explica el responsable de Economía. Y eso hace que “no se pueda pagar todo lo que se quisiera” porque hay que hacerlo acorde a los plazos que recoge el plan de ajuste, asegura el concejal, que advierte de que “el problema del Ayuntamiento es de liquidez, no de solvencia”.

Por eso se ha puesto un objetivo claro para el área que dirige: aprobar un presupuesto para 2020 y mejorar el plan de ajuste.

La intención, como ya recomendó el anterior gobierno del PSOE, es acogerse a la prerrogativa que concede el Gobierno central de convertir la deuda a corto plazo en largo plazo para tener más tiempo para abonar la deuda financiera y por tanto optimizar los recursos ganando fondos con los que pagar facturas de proveedores y por tanto hacer frente a otro gran problema, que es el Periodo Medio de Pago a Proveedores, PMP. “Es una pena que estemos pagando a la gente en 7 u 8 meses, por orden de antigüedad y con mucha dificultad”, ha lamentado el concejal, que está a la espera de que el Ministerio saque las condiciones este mes o el que viene para acogerse y optimizar la deuda financiera.

“Yo soy optimista y creo que en poco tiempo, en un par de años saldremos de forma airosa y podremos acometer grandes proyectos. El objetivo este año es mejorar mucho el PMP”, ha asegurado el concejal de Economía, que ha dado ya instrucciones para iniciar ese plan y cambiar cosas de la gestión económica.

También se ha empezado a usar el confirme financiero con algunas entidades y van a mejorar la gestión financiera con respecto a la política de liquidez y solvencia. Esta misma semana se van a anunciar algunas medidas también para mejorar a los proveedores.

Mejorando la gestión financiera “podremos poner a disposición de los ciudadanos más dinero para pagar sus facturas”. Incluso con el actual sistema, si no se concediera esa medida por parte del Gobierno, “podemos mejorar las relaciones con las entidades financieras en aquellas partidas y préstamos que sea posible para obtener más liquidez y mejores condiciones de crédito”.