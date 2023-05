Granada suma en seis años casi 50.000 árboles: proyectos y nuevas medidas para hacer una ciudad verde

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hace falta un árbol por cada tres habitantes para respirar mejor. Una estadística a la que buscan acercarse las políticas verdes que se implantan en la ciudad con proyectos como Granada Respira, con el que se pretende acercarse lo máximo posible a esta recomendación para convertir a la ciudad en una capital verde, amable, con sombras naturales (algo básico en tiempos de cambio climático) y mejor calidad de vida.

Desde el Ayuntamiento de Granada se trabaja con esta prioridad en los barrios y en los proyectos más grandes, como el el Anillo Verde o los nuevos parques periurbanos en zonas de desarrollo o el futuro lago dentro del proyecto Granada Respira. En definitiva, el objetivo es contar con más infraestructura verde para hacer una ciudad más sostenible, habitable, transitable, amable y saludable.

La estadística municipal indica que desde 2017 el Ayuntamiento de la capital ha plantado 47.000 árboles para la ciudad. Un aporte de ejemplares destacable aunque la ciudadanía sigue pidiendo más arbolado sobre todo en calles del interior de la ciudad.

Estas plantaciones corresponden a varios proyectos. Uno de ellos es el Corredor Verde de Granada (o Anillo Verde), un proyecto que se lleva a cabo junto a la Fundación Plant for the Planet para llegar al objetivo de plantar 200.000 árboles hasta 2031 y convertir el cinturón de la ciudad en un gran pulmón. Dentro del convenio con esta fundación también está la reforestación del Cerro de San Miguel tras el incendio de mayo de 2022 y con la que se plantarán 16.500 árboles tras el fuego. El fuego arrasó los árboles que ya se habían plantado nuevos por la fundación y la reforestación no ha comenzado todavía. Además, está la renaturalización del río Monachil, en la que se han plantado 150 árboles en un proyecto que afecta además a otros municipios colindantes. También con Plant for the Planet se realizará la actuación en el vertedero de Víznar, donde se plantarán 14.346 árboles y 800 plantas en alcorques. Este proyecto será especial porque lo que es pretende es hacer una 'réplica' del Llano de la Perdiz pero en aquel entorno para construir un nuevo reclamo en la zona Norte de la ciudad. Así, habrá tres fases: la primera ya se ha hecho y es la prueba del plantado de árboles, la segunda será el arbolado y la tercera, la instalación de las mesas para merendero, zonas de juegos, etc. Además del arbolado, el sendero irá desde la ladera del Beiro hasta entorno de Tráfico.

El concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, asegura que estas actuaciones pretenden "mejorar la habitabilidad de la ciudad, de los barrios y la integración de la Vega en la ciudad", además de un doble objetivo: "contribuir a la sensibilización ciudadana y la toma de conciencia de la importancia de estas acciones y mejorar la salud de las personas" porque con más árboles y zonas verdes hay menos contaminación y mejora la calidad del aire.

Junto a este proyecto de Corredor Verde, hay otras iniciativas recientes que se han llevado a cabo en la ciudad y que incluyen la plantación de árboles como la replantación de alcorques vacíos. El área identificó los espacios de árboles que estaban vacíos en todos los barrios de la ciudad para volver a plantar árboles en ellos. Se han replantado más de 800 nuevos árboles.

Además, se han plantado 2.000 árboles en el Parque de la Cooperación, junto a la casería de los Cipreses; 6.500 en el sumidero verde de Lancha del Genil (incluso los candidatos a la Alcaldía fueron convocados por la asociación Huella Verde, que lleva a cabo las plantaciones en este espacio cedido por el Ayuntamiento, para plantar un árbol como compromiso político de todos los candidatos a favorecer políticas verdes); 546 árboles de gran porte y 2.149 arbustos en el Parque Miguel Ríos o 430 chopos en el Cortijo de la Nocla.

Medio Ambiente también ha actuado en el antiguo Parque de Automovilismo, donde con la nueva residencia se urbanizó la zona para sacar un nuevo parque para la ciudad con 116 nuevos árboles, setos y rosales; se actuó en la parcela existente entre las calles Coso y Francisco Ayala con más de 5.000 metros cuadrados de parques y zonas verdes con casi un centenar de árboles, 220 arbustos y senderos peatonales. Otro proyecto, con cargo a fondos Next, será el Parque Inundable de Bobadilla (que incluirá un lago artificial), done se plantarán 65 árboles.

También se aprovechan las reformas de calles para plantar árboles, como la de la Antigua Carretera de Málaga, con más de 66 árboles nuevos, o los 33 que se plantarán en Rector López Argüeta cuando se ejecute su reforma (incluyendo por primera vez árboles para hacer más amable la calle y pacificar el tráfico) o los 200 que se incluyen en la vía verde urbana entre el Palacio de Congresos hasta el tramo no urbano del río Genil. En este proyecto, con el que se quiere hacer una vía verde urbana, está ya ejecutado el 50%, desde la Inmaculada hasta la Vega. Queda el tramo entre el puente del hospital y el Palacio de Congresos.

Otras actuaciones para avanzar en un modelo de ciudad más saludable son la conversión de plazas duras a blandas, donde ya se ha intervenido en Caleta, con 32 árboles de gran porte, 17 moreras sin fruto o 17 glicinias trepadores en pérgolas así como nuevos parterres; o en Albert Einstein, donde se han instalado también nuevos parterres. Se trata esta de una medida incluida en el acuerdo con UP y que comenzó con críticas vecinales por la forma de intervención con un exceso de maceteros que ha masificado la Caleta.

También se ha actuado en la creación de nuevos parques infantiles naturales, como el de la Virgencica y se han instalado mesas merendero en el Tico Medina, con cuatro mesas nuevas y arbolado para zonas de sombra.

Inversión millonaria y fondos europeos

Para todo esto, se ha realizado una inversión global de 5 millones de euros tanto a través de Granada Respira como en partidas para la intervención en parques públicos, espacios públicos y zonas blandas.

Una de las fuentes de financiación para los proyectos verdes de Granada Respira son los Next Generation, los fondos europeos de transformación y resiliencia tras el Covid, a los que se optó para la dotación de espacios verdes en cinco zonas de la ciudad creando un gran corredor verde en espacios que han estado abandonados y degradados durante mucho tiempo. Esto permitirá el desarrollo de unos 100.000 metros cuadrados en ese cinturón verde que funcionará como pulmón para reducir la contaminación. Se plantarán entre 5.000 y 7.000 árboles.

Los proyectos de Granada Respira

Granada Respira cuenta con una inversión de casi 5 millones de euros financiados entre el Ayuntamiento de Granada (1.555.204 euros) y la Fundación Biodiversidad del Gobierno de España (3.262.505 euros)

Los proyectos son: Acondicionamiento y renaturalización de la parcela SG-EL-14 (antigua chatarrería) en la Rosaleda (Ronda). Será un bosque urbano con una extensión aproximada de once campos de fútbol: masa verde con más de 27.000 metros cuadrados de espacio ajardinado, de praderas estacionales y 26.000 de arboleda con una inversión total de 1.580.000 euros.

También el Parque inundable en La Chana, un parque pluvial de 37.321 metros cuadrados en Bobadilla, de los que el 10% estará ocupado por un lago artificial y que contará con senderos, zonas de recreo y esparcimiento con merenderos, espacios deportivos y parques infantiles, además de caminos radiales y espacios y continuidad con el Anillo Verde. La inversión total será de 3.981.579 euros.

Otro proyecto son las zonas verdes de borde. Actualmente estas parcelas están desprovistas de vegetación y predominan agrupaciones vegetales herbáceas. Se pretende dar un tratamiento forestal, es decir, plantar especies sostenibles y autosuficientes para que las actuaciones futuras sean pocas o nulas. Son la I-5, la PP E-2 Azulejera y el Corredor Norte.

Actuaciones que se llevan a cabo con fondos propios y proyectos europeos y en acción conjunta entre las áreas de Urbanismo, Mantenimiento y Medio Ambiente.