La Plataforma Provincial Granada por el Tren insta a que se convoque la Mesa por el Ferrocarril

Los colectivos ferroviarios Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Comarca de Guadix por el Tren y Granada por el Tren han presentado en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Granada la publicación El tren Guadix Baza Almanzora Lorca puede y debe volver. Por un tren público social sostenible que vertebre las comarcas de la España Vaciada, que explica la necesidad de reapertura del ramal ferroviario para todo el sureste peninsular.

La presentación se ha llevado a cabo dentro de un acto de protesta en el que explicaron el deterioro actual de la estación ferroviaria de Guadix y el poco peso y ninguneo que ADIF, Renfe y Ministerio de Transportes están haciendo con Granada y su provincia. En este sentido, la Plataforma Provincial Granada apunta a "la reposición de los trenes que teníamos como en los nuevos Avant a Málaga" y el Corredor Mediterráneo, "sin estudio informativo para la integración del ferrocarril en la ciudad, nodo logístico de Mercagranada, estación de mercancías, unión de las vías de Moreda y Bobadilla y proyecto a ejecutar del Corredor Mediterráneo entre Antequera, Granada y Almería".

La planificación de obras futuras depende, según denuncia el colectivo en una nota de prensa, de estos documentos de planificación y muy posiblemente no se supere el compromiso con la Unión Europea de tener el trazado del Corredor Mediterráneo completado en ancho europeo y electrificado para 2030, teniendo en cuenta que se argumenta de manera recurrente que no se iniciará ninguna obra entre Granada y Almería hasta que no se terminen las que se están realizando entre Almería y Murcia, esto es, 2026 en la previsión más favorable.

El tren debe constituir, para la Plataforma Provincial Granada, la columna de un sistema multimodal de transporte para viajeros y mercancías, donde otros modos que generan mayor huella de carbono deberán ser complementarios. Por ello, las inversiones en el ferrocarril son la clave del futuro. Esta afirmación, que entronca en toda una política europea contrasta con la falta de planificación y de resultados tangibles para la provincia de Granada en materia ferroviaria.

Por todo ello, y viendo cómo los plazos y compromisos contraídos en el seno de la Mesa del Ferrocarril no se han cumplido en tiempo, desde este colectivo se insta a su convocatoria para establecer nuevas acciones coordinadas en defensa de los intereses de ferroviarios de Granada.