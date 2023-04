El Pleno del Ayuntamiento de Granada cierra cuatro años que pasarán a la historia de la política local

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada ha acogido este viernes el último Pleno ordinario del mandato 2019-2023. Una sesión en la que los puntos de gestión han salido adelante para seguir con el trabajo municipal pero en la que el protagonismo lo han tenido los corporativos ya que era la despedida de cuatro años de trabajo en un mandato que no ha sido fácil. Este mandato pasará a la historia no solo por la pandemia sino también por la crisis política que estalló en la Plaza del Carmen desde el primer día de la nueva corporación allá por junio de 2019.

Un mandato que comenzó con un gobierno bipartito de Cs con PP y con Luis Salvador como alcalde y que ha terminado con el gobierno del PSOE y Paco Cuenca al frente. Un 2+2 pero no como el que se debatió al inicio del mandato entre los socios de Gobierno, lo que llevó incluso a la dimisión de Sebastián Pérez y después a la ruptura del Gobierno con la salida del PP y la descomposición del grupo municipal de Cs; sino que finalmente han sido 2 años Cs-PP y dos años PSOE, que "rescató" a Granada como ya lo hizo también con todo el caso de la Operación Nazarí de Torres Hurtado.

Así, el clima que se ha vivido en el Pleno ha sido muy distendido. Ha habido mucha unanimidad en las votaciones y en los puntos en los que ha habido debate, ni de lejos se ha llegado a la crispación de otras sesiones, que llevaron incluso a pedir en un tiempo la mesura y la educación a los corporativos por los tensos debates entre grupos. Este viernes, todo han sido sonrisas y despedidas y los votos en contra casi que han dolido menos que en otros plenos. Incluso hubo un regalo a los corporativos al final del Pleno: dos ejemplares de La Vista y el Tacto y de Suites, de Federico García Lorca.

Ausencias y discursos finales

En esta última sesión ha destacado la ausencia de Sebastián Pérez, el único corporativo que ha faltado al Pleno. Y es llamativo porque ha sido uno de los protagonistas del mandato, sobre todo al principio. Él era el candidato del PP a la Alcaldía, él se quedó solo defendiendo el 2+2 de alternancia en la Alcaldía supuestamente sellado con un apretón de manos con Luis Salvador cinco minutos antes del pleno de investidura, y él dinamitó su grupo municipal con su dimisión del PP y su paso a concejal no adscrito. Sonoros fueron también los desencuentros con Onofre Miralles, entonces portavoz de Vox que dejó también el Ayuntamiento para sustituir a Macarena Olona en el Congreso en 2022.

Del resto de corporativos, 14 no repetirán en listas para las próximas elecciones del 28 de mayo y otros 13 sí repetirán. Que ocupen luego sillón de concejal en la nueva corporación será ya resultado de las elecciones.

El propio alcalde, Paco Cuenca, ha hecho mención a lo especial del pleno de despedida al inicio de la sesión. "Ha sido un mandato con muchas vicisitudes, cambios, transmisiones, una pandemia terrible. Han sido cuatro años complejos para el Ayuntamiento pero terminamos el mandato con el orgullo de servir a los granadinos y con un nivel de entendimiento, conciliación y respeto a las diferencias", ha dicho el alcalde, que propuso incluso una foto de grupo de la corporación al completo tras el pleno. Aunque, como ha dicho, "nos queda un mes de faena".

Al finalizar, Cuenca ha recordado con esas obras de Lorca el empeño compartido por transformar la forma en que percibimos el mundo. "Eso es lo que nos mueve cuando nos metemos en el servicio público".

"Hemos vivido y compartido cuatro años muy complejos, los más complejos de la vida para muchos. Se nos han ido padres, madres, hijos, hemos compartido espacios comunes, retos por la pandemia, periodos complicados, pero nos une que somos servidores públicos y es un honor. Quiero agradecer el esfuerzo compartido, el tono que ha ido ganando en madurez, la unanimidad, hemos aprendido a conocernos y a querernos, hay muchas diferencias ideológicas pero nos une haber defendido Granada", dijo para cerrar el Pleno.

En sus intervenciones, los concejales que ya no repiten en listas han ido aprovechando para despedirse de los compañeros y para agradecer el apoyo de los granadinos hace cuatro años para el trabajo que han realizado. Manuel Olivares y Lucía Garrido, ahora no adscritos pero que comenzaron también como concejales del equipo de Gobierno del bipartito; los ediles del PP Luis González, Eva Martín, Francisco Fuentes, Pepa Rubia, Carlos Ruiz Cosano; el concejal de Urbanismo Miguel Ángel Fernández Madrid y el portavoz de UP Antonio Cambril, aprovecharon turnos de palabra para ese agradecimiento y despedida. También era el último aunque no tomaron la palabra para la edil del PP Inmaculada Puche, que ha estado apenas un mes de concejal; Sandra Rodríguez (PSOE) y José Antonio Huertas (ahora no adscrito aunque en el equipo de Gobierno por su apoyo al PSOE tras la ruptura del bipartito y su expulsión de Cs).

Luis Salvador, que empezó como alcalde y termina como no adscrito y con competencias en el equipo de Gobierno también por su apoyo al cambio de alcaldía a favor del PSOE tras la crisis de su gobierno, ha recordado también, como exalcalde, que ninguno era consciente hace cuatro años "de que nos iba a tocar el mandato más duro y complicado de la historia democrática del Ayuntamiento. Ese cambio de roles de gobierno a oposición me llevan a decir que en los dos primeros años fu un orgullo ser alcalde con un equipo comprometido con la ciudad. Cuando vino la pandemia los funcionarios estuvieron a la altura como trabajadores esenciales y también los habilitados nacionales. Y estos dos años con otro equipo de Gobierno y su trabajo en pos de mejorar la ciudad. Mi reconocimiento a todos los corporativos, disculpas por las molestias y dar las gracias a los granadinos", ha dicho.

También hubo alusiones políticas en la despedida del portavoz de UP, Antonio Cambril, que ha agradecido el trabajo de su grupo municipal asegurando que "otra cosa es lo que nos depare el futuro", en alusión directa a la ruptura de la coalición y la separación en dos candidaturas. "Nos vamos orgullosos pero con un sentimiento extraño por la división final. Hemos salvado el grupo para que llegue hasta el final gracias a su solidaridad pero me causa vergüenza y dolor la división de la izquierda, que he intentado frenar por el trabajo que se ha hecho".

En el Pleno también se ha recordado a José María Corpas, que fue concejal de Economía y falleció en mayo del año pasado.

Unanimidad y asuntos aprobados

En la gestión, el Pleno ha tenido 48 puntos. Urbanismo, con diez puntos, ha sido el área con más puntos en Pleno y todos han salido adelante, siete por unanimidad. Ha habido unanimidad en innovaciones al PGOU por ejemplo para que los conventos del Albaicín no puedan dedicarse a uso turístico sino solo a residencias de estudiantes, de mayores o uso social y cultural si dejan de usarse por las órdenes religiosas; o la innovación que permitirá que el Hospital Virgen de las Nieves pueda cubrir una terraza para ganar una planta más. También se ha aprobado la innovación para el cambio de uso del antiguo concesionario de BMW en Camino de Ronda, donde hay un proyecto de residencia de estudiantes. En este punto UP ha votado en contra porque considera que el incremento lucrativo estará muy por encima de los 1,4 millones que recibirá la ciudad y pide otras formas de compensación más interesantes para el interés público.

También han salido adelante dos suplementos de crédito y ha ha habido dos declaraciones institucionales, una de apoyo y reconocimiento de las necesidades no cubiertas de las personas con lupus en España y otra en defensa y protección de TG7, la Televisión Municipal de Granada.

El pleno tuvo siete mociones. Se aprobaron las tres del PSOE para la aprobación de un nuevo reglamento de protección acústica y ajuste de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas; sobre el nombramiento de la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife y sobre el bono de alquiler para jóvenes de la Junta de Andalucía. Sobre la moción de la dirección del Patronato, el PSOE pide que esté sujeta a criterios curriculares ahora que está pendiente de nombramiento tras la salida de Rocío Díaz para ser titular de la Consejería de Fomento. Vox la ha apoyado metiendo una enmienda para que se pida un concurso público abierto y transparente. El PP ha explicado su voto contrario en que tiene un defecto formal porque no se dirige al competente para nombrarlo que es el consejo de gobierno de la Junta a propuesta de la Consejería de Cultura. Del PP la moción para la puesta en marcha de un plan eficaz en defensa de las víctimas de la ocupación ilegal fue rechazada y se aprobó por unanimidad la relativa a plan especial de ornato, limpieza conservación y mantenimiento de parques y jardines de Granada.

También se aprobó por unanimidad la moción de UP sobre propuestas para promover la vegetación en Granada, entregando el estudio realizado para plantar árboles en 19 calles de la ciudad por 242.000 euros. La moción de Vox en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal ha sido rechazada.