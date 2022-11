La "vergüenza" por la falta de acuerdo sobre la violencia de género marca el Pleno del Ayuntamiento de Granada

Este viernes el Pleno del Ayuntamiento de Granada tenía una significación especial. Es 25-N, Día contra la Violencia de Género, y entre lazos blancos en las solapas en repulsa a la violencia machista y un acto oficial en la Plaza del Carmen con lectura de manifiesto y ofrenda floral en reconocimiento a todas las víctimas, era el día de significarse y mostrar una condena unánime a esta lacra social.

Pero no ha podido ser por cuarto año consecutivo. Desde que está Vox en el Ayuntamiento se ha roto la unidad y no pueden aprobarse declaraciones institucionales con motivo del 25-N, por lo que ha tenido que quedarse en moción conjunta del resto de grupos entre el debate y las críticas en la defensa de las posiciones de cada grupo.

De "vergüenza" es como lo ha calificado la concejal de Igualdad, Ana Muñoz, esta situación y la falta de apoyo de Vox, que no es que se haya abstenido de la moción sino que la ha votado en contra. Muñoz, en la defensa del texto, ha explicado que "la violencia de género está reconocida como la violencia que nos atañe a las mujeres, que nos matan por el hecho de serlo. Es la vulneración de derechos fundamentales que afecta a la dignidad y la igualdad de las mujeres y sus hijos. Es el mayor obstáculo para alcanzar la igualdad real y una sociedad plena democrática".

Todas las miradas estaban puestas en cómo Vox iba a defender su rechazo, su postura en contra de la moción. Lo ha defendido Paloma Gómez, justificar su rechazo aludiendo a la nueva Ley del sí es sí: "Hoy día hay criminales que han hecho daño que ven reducidas sus penas por la nueva ley del sí es sí. Hoy han sido tres personas y uno de ellos un violador. La ley de violencia de género fulmina la presunción de inocencia. Nuestro grupo municipal solo somos mujeres y no nos sentimos representadas en los discursos feministas. No queremos que se nos colectivice, reclamamos la igualdad de todos los españoles. No podemos aceptar el discurso de las relaciones desiguales de poder, de conflicto de la sociedad, queremos perseguir a todos los agresores o asesinos ya sean hombres o mujeres. Con las políticas nefastas del Gobierno llenan nuestras calles de inseguridad. Exigimos defender a las víctimas, a todas, mujeres, hombres, niños o mayores sin distinción".

Esta argumentación ha requerido la contestación del alcalde, Paco Cuenca, que se ha mostrado de acuerdo en perseguir a los criminales y en la igualdad entre hombres y mujeres pero a recordado que "a las mujeres son las que matan por machismo", por lo que ha recordado el contexto de la moción, que era el 25-N.

Desde Unidas Podemos, Elisa Cabrerizo ha sido contundente y ha asegurado que las violencias machistas van más allá de las parejas o exparejas y que afortunadamente ya se recoge en las estadísticas todo: pareja, sexuales, hijos, compañeros de trabajo o conocidos. "No es episódica, es estructural y continua" y ha lamentado también "el aumento de los discursos de odio" como el que se vivió en el Congreso hace unos días contra la ministra Irene Montero, a la que ha mostrado su apoyo, así como a las "feministas que trajeron nuestros derechos", rechazando tanto los discursos a nivel nacional de Vox y del PP. "Esto pasa por discursos de ese tipo, por creerse que son superiores moral y cualitativamente, lo mismo que hacía Hitler", ha dicho Cabrerizo, que ha recordado también el nombre de Ana Orantes.

Por el PP, Pepa Rubia ha dicho que hay obligación de "rendir homenaje" a todas las mujeres asesinadas y que "la mejor manera es trabajando unidos contra esta lacra". "Desde el PP mostramos nuestra repulsa unánime contra esta violencia y nuestro compromiso para erradicarla. Es una de las violaciones de los derechos humanos más devastadoras. Ni un solo paso atrás mientras haya una mujer asesinada", ha dicho.

La concejal Ana Muñoz ha cerrado el turno de intervenciones asegurando que "es una vergüenza que el Ayuntamiento de Granada por tener dentro de su composición a Vox, sea incapaz de sacar una declaración contra la violencia machista" y ha recordado a las tres ediles de Vox que "están ahí las tres gracias a las feministas que lucharon por las mujeres, por el derecho a voto, y se lo deben aunque no se lo reconozcan, especialmente a las feministas de izquierdas. Que sean incapaces muestra a lo que han venido, que es a embarrar. 1.171 mujeres asesinadas desde 2003, ¿qué quieren más para negar la evidencia? Espero que se lo miren, que tomen nota las mujeres de la ciudad. Luego vendrán y se pondrán en una foto detrás de una pancarta y luego hablan de relaciones de poder, no de igualdad entre mujeres y hombres, cuando la desigualdad más grande es el asesinato por el mero hecho de ser mujeres".

Al final han votado a favor todos los corporativos menos las tres ediles de Vox, que lo han hecho en contra.

Pago de una sentencia de Rober

Otro punto importante del pleno ha sido la aprobación de una consignación presupuestaria para pagar una sentencia de Rober con parte del presupuesto para la factura de la luz. Un asunto que ya fue tratado en comisión y que ahora pasaba el trámite definitivo. Los grupos de la oposición han vuelto a repetir que no están de acuerdo en que se saque el dinero de la partida de la luz porque el ahorro se debe a la judicialización del contrato y habrá que asumirlo en el futuro, por lo que no están de acuerdo en dar una patada hacia adelante a ese problema para solucionar ahora el del pago de la sentencia, que por otro lado hay que pagarla pero se habría visto mejor sacarla de otra partida, como del "chiringuito que le han montado a Luis Salvador, de donde podrían sacar 300.000 euros al año", ha dicho el concejal no adscrito, Manuel Olivares.

Al final ha votado a favor PSOE y PP, en contra Vox y UP se ha abstenido.

En el capítulo de declaraciones institucionales ha habido dos, una sobre el refuerzo de personal de estructura en el Área de Derechos Sociales y otra a favor de que el Ayuntamiento de Granada presente solicitud para que Granada obtenga la renovación de la distinción del Ministerio de Ciencia e Innovación como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”.

En mociones ha salido adelante una sobre la defensa de la infancia que iba a ser declaración institucional pero Vox tampoco lo ha apoyado (se ha abstenido) y ha generado también las críticas de PSOE, UP y PP a este partido y a la falta de consenso por una "agenda ideológica inhumana", según el concejal de UP, Francisco Puentedura. Una moción, como ha defendido la concejal de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, que es de la propia Unicef, con 76 años de historia en la lucha por la infancia.

Infoca, trenes y juegos en los colegios

Sí ha salido también adelante una moción del PSOE de apoyo al Colectivo Infoca en la provincia de Granada y a la mejora del dispositivo de prevención, con 25 votos a favor, 9 en contra (el PP) y tres abstenciones. No en cambio la del PP que pedía solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición. Una moción que ha llevado al Pleno municipal el debate político nacional y que finalmente ha sido rechazada con 15 votos en contra y 11 a favor.

También ha salido adelante la moción de UP para aumentar el tejido social de los barrios. Un texto que busca que los colegios tengan uso también para los vecinos en horas no lectivas y que aunque ha generado las dudas económicas de cómo se podría afrontar el pago de la apertura extra de estos centros, ha conseguido salir adelante con 15 votos a favor, cuatro abstenciones y siete votos en contra.

Unanimidad ha conseguido Vox en el apoyo de su moción sobre la integración del ferrocarril en Granada. Su portavoz Beatriz Sánchez ha pedido conocer los informes existentes sobre la integración del ferrocarril por La Chana para eliminar la cicatriz del barrio, conocer la opinión del Gobierno sobre el soterramiento y las opciones para solucionar esta entrada del tren a la ciudad, que mantiene en lucha a los vecinos desde hace años. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha hablado de las distintas opciones que se han planteado estos años y de la apuesta por el soterramiento pero el avance del tiempo ha hecho que haya que ver de nuevo si están los suelos disponibles y hay capacidad para hacer la inversión. "Antes se incluían suelo que hoy están en desarrollo y la parte del Ayuntamiento que tendría que poner en plusvalías, no contamos con ella".

En diciembre se conocerá el avance del equipo redactor del Nuevo Plan General y ahí se verá lo que se propone "y podremos profundizar en el debate".

UP ha apoyado la moción por ser "justa" y sensata y el PP también para "conocer y hablar y no divagar ni emitir opiniones como si fueses Sálvame", ha dicho González, que ha dicho que es importante que el Ministerio haga el informe de viabilidad para debatirlo y que "llegado el momento los políticos puedan tomar la decisión más adecuada teniendo en cuenta la credibilidad, la posibilidad y la certeza de que se pueda llevar a cabo".

Sánchez ha agradecido el apoyo unánime a la moción y ha recordado el trabajo de todos los partidos en un momento u otro por intentar "resolver la cicatriz de las vías en Granada".