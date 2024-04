Los vecinos de Pedro Antonio, Ganivet, Cárcel Baja y Einstein, los que más quejas por ruido presentan al Defensor

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha presentado este jueves en Pleno la memoria de la oficina correspondiente a 2023. Y el resumen es que Cortes de Luz, problemas en el acceso a las administraciones por la cita previa, falta de recursos económicos; limpieza, medio ambiente y mantenimiento y ruidos, se encuentran en el top cinco de las más de 10.834 quejas recibidas durante el año pasado.

En cuanto al número de quejas es la cifra más baja desde 2016 y el 70% se han resuelto. Suponen unas 902 actuaciones al mes.

Los cortes de luz suponen el 17% de las quejas, la dificultad de acceso a las administraciones por la cita previa o la ausencia de respuesta oficial supone el 13% de las quejas y la falta de recursos económicos y problemas sociales, el 12%. La limpieza, el medio ambiente y el mantenimiento supusieron el 11% de las quejas y los ruidos, otro 11%. Le siguen los problemas por movilidad, protección ciudadana y ocupación de vía pública (9%), los relacionados con dependencia y otras barreras (6%), urbanismo (6%), salud mental (5%), salud y consumo (4%) y otros el 6%.

Tanto los cortes de luz como la denuncia por la dificultad de acceso a la administración y los ruidos son denuncias recurrentes en las memorias y suelen copar los primeros puestos por número de quejas. Y son problemas que no han mejorado y se piden incluso nuevas normativas.

Ruidos: los vecinos más afectados y la garantía de derechos

En cuanto al ruido, el Defensor ha indicado que la "sensibilidad ciudadana" es muy elevada ya que tiene gran impacto en su calidad de vida. Por ello, define el ruido urbano como "un problema de primer orden para Granada" y otras ciudades. "El ruido es una queja habitual", reconoce el Defensor, que insta también a que no se derive el debate a una confrontación de intereses entre vecinos y sectores económicos. "En el trasfondo existe una variable que tiene que ver con el civismo de una parte de la ciudadanía y la necesaria concienciación sobre los derechos propios y los ajenos", asegura.

Para Martín, no caben discursos que hagan incompatibles derechos e insiste en que "las normas están para cumplirlas" y el tema de la contaminación acústica tiene muchas leyes, directivas, ordenanzas y planes.

Se reciben quejas de terrazas de bares y cafeterías por exceso de ruidos por música, aglomeración de público o inobservancia de la propia licencia. También del ruido que se hace por los propios trabajadores por la retirada de sillas y mesas, además del ruido exterior de los clientes, que se escapa al control del establecimiento. Con todo, advierte de que los fines de semana los policías no pueden atender todas las llamadas que se reciben simultáneamente.

También hay denuncias por pubs, discotecas y salas de conciertos que no cumplen con los decibelios permitidos.

"En un gran número de casos detectados y recibidos el Consistorio sabe de la existencia de estos problemas porque son históricos. Y tal vez estén dejando en manos de los agentes las medidas correctoras como si de problemas puntuales se tratara. Aunque se practiquen de oficio las oportunas inspecciones, el defensor pide más implicación del área.

También habla de las zonas de marcha o de ocio. "Las quejas en este apartado se suceden a lo largo del año por vecinos de Pedro Antonio, Ganivet, Cárcel Baja o Einstein, por mencionar algunos enclaves que todo el mundo conoce. Enclaves que llevan años con problemas de ruidos los fines de semana",

Estas zonas precisamente son objeto de mediciones expresas de ruido que s han remitido en informe al Ayuntamiento para ver si se declaran zonas acústicamente saturadas. Y hay indicios de que serán. "Vivimos en Pedro Antonio y no podemos descansar los fines de semana hasta las 7 aproximadamente no podemos dormir y entre semana casi igual. Están abiertos los kebab sin límites de horario y los chillidos, peleas, cantes, son constantes. También los pisos de estudiantes por las fiestas. Por favor necesitamos descansar y que busquen una solución", dice una queja recibida.

Problemas que "persisten por muy claras que resulten las ordenanzas", avisa el Defensor, que propone aumentar la periodicidad de las inspecciones, con las sanciones que pudieran derivar, e incluso una "revisión de la ordenanza a la luz de una realidad que no cesa y que requiere nuevos enfoques o soluciones integrales".

También hay quejas por los huéspedes de los alojamientos turísticos o bajos y locales comerciales donde se realizan actividades con música.

Y curioso es también las quejas por los ruidos de los camiones de recogida de basura y de vidrio o de las obras en edificios y vía pública. También por los eventos deportivos en el Palacio de Deportes, el campo de Los Cármenes (con ruido en las calles Manuel Maldonado, Pavía y Ebro, entre otras) o espacios culturales como la plaza de toros.

Otro foco de ruidos son las motos de gran cilindrada, ensayos de bandas de música (en la zona Norte se van moviendo incluso imitando la procesión, por lo que el ruido afecta a varias calles entre Alcampo y Kinépolis, por lo que se está buscando un lugar donde puedan ensayar) en la vía pública.

Curiosas son también las quejas por ruidos de persianas metálicas, campanas o aires acondicionados.

Por todo esto, el Defensor insiste en que se acaten y se hagan cumplir las normas. Y para las terrazas de bares, por ejemplo, propone que se muestren en un lugar visible la licencia para el número de mesas que tiene y el horario. También propone la obligatoriedad de silenciadores en motos.

El Defensor apela al espíritu del acuerdo de Doñana

El Defensor ha dicho que la memoria "apela al acuerdo de Doñana" alegando que en 2023 la discordia política se impuso en demasiadas ocasiones, con el debate electoral como una banda sonora constante y un desencuentro nacional extrapolable a lo local. "La preocupación, división, dificultades de convivencia, afán de denuncia y acusación o la tendencia a judicializar fueron menú casi diario en distintos ámbitos de gobierno. Pocas cuestiones quedaron al margen de la batalla, con debates airados en temas baladíes. Contenedores sí o no, ruido razonable o no, peatonalizar o no, bolardos sí o no, zona azul sí o no... todo tuvo un anverso y un reverso que precisó de mediación, impulso o necesitó escucha y diálogo".

Por eso, el defensor ha instado a "apartar sectarismos que destruyan" y trabajar por la paz y el bienestar de la gente. "Debemos trabajar en lo que nos une y remar a favor de todos. No descubro nada imposible o ya inventado".

Martín ha reconocido que las quejas fueron similares porque "las necesidades no cambian de golpe con el cambio de gobierno" que se produjo en el año 2023. "Y a pesar de las diferencias de visión que existen la oficina no entra a señalar cambio alguno, se ha procurado que el informe recoja un tratamiento homogéneo de lo que preocupó a la ciudadanía". Instando a que la memoria "no sirva como herramienta para el enfrentamiento político".

Y si la memoria de 2022 fue de la remontada, la de 2023 es la de la continuidad por reactivación y empuje económico.

La memoria recoge también las necesidades de empleo, de acceso a la vivienda, los problemas para conseguir cita en extranjería, la petición de mejora en la limpieza de la ciudad, o las ayudas a la dependencia.

En el pleno los portavoces de los tres grupos políticos, PP, PSOE y Vox han hecho su lectura de los datos considerando las quejas y proponiendo mejoras. También la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha hablado sobre los principales problemas como cortes de luz, que hay que "posicionar en la esfera nacional porque excede de nuestras competencias", la vivienda o la accesibilidad a la administración y ha dicho que todas "necesitan de una respuesta unánime" de los gobernantes en trabajo conjunto con asociaciones y la propia ciudadanía.