Los "cambios de última hora" en los expedientes que se llevaron ayer al pleno de organización cogieron "por sorpresa" a más de uno de los grupos políticos de la oposición. Mientras que el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, llegó a decir en un momento que "se sentía engañado" porque la estructura de gobierno que habían planteado PP y Cs "no era la que se habló", su homólogo en Vox, Onofre Miralles, denunció que "no he podido decirle a mi familia o al taxista" que lo había llevado esa mañana hasta la Plaza del Carmen lo que contenían los expedientes que iban a votarse.

El motivo fue que la misma mañana de este viernes, antes del pleno, se modificaron ciertas cuestiones de unos expedientes de los que sólo se conoce lo expuesto por parte del equipo de gobierno durante la sesión, así como un refrito con lo que han considerado más destacable de los mismos.

El Ayuntamiento de Granada, que de momento no ha facilitado los expedientes pese a ser requeridos por este diario, tan sólo ha hecho pública la estructura del equipo de gobierno, la cual se compone de un total de 28 personas, para las que se destinará un presupuesto de 1.295.790 euros. El desglose del mismo corresponde a el alcalde, siete tenencias de alcaldía, un concejal con dedicación exclusiva, dos con el 75%, nueve coordinadores de áreas –de ellos cuatro son funcionarios y cinco personal externo– y ocho directores generales, de los que siete son funcionarios.

Asimismo, en el resumen facilitado, también se indica el nombre de los presidentes de las Juntas de Distrito, es decir, los alcaldes de barrio, de los que sólo dos son de Cs. La zona Norte es para Carlos Ruiz Cosano (PP); Chana para César Díaz (PP); Beiro para Luis González (PP); Ronda para Eva Martín (PP); Zaidín para Manuel Olivares (Cs); Genil para José Antonio Huertas (Cs); Centro para Pepa Rubia (PP); y Abaicín para Francisco Fuentes (PP).

Mientras que, por último, se ha facilitado el número de comisiones informativas delegadas (siete), el nombre de cada una de ellas, a quién corresponde la presidencia y cuándo se celebrarán.

Así, la primera será la de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y Accesibilidad (familia, infancia, educación y juventud), que estará presidida por José Antonio Huertas (Cs) y se celebrará en lunes, de 10:00 a 12:00 horas. A continuación, de 12:00 horas a 14:00 horas, el popular Luis González presidirá la Comisión de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos.

En martes, de 9:00 a 11:00 horas se celebrará la de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo, que estará presidida por Manuel Olivares (Cs), mientras que de 11:00 a 13:00 horas se celebrará la de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales que dirigirá Sebastián Pérez (PP).

Para los miércoles quedan la de Urbanismo y Obras Municipales, que arrancará a las 10:00 horas bajo la presidencia de Luis González, y la de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, que arrancará a las 12:00 horas y estará presidida por Eva Martín.