Unidas Podemos condiciona su entrada en el gobierno de Granada a la presencia de Huertas y Luis Salvador, "el Toni Cantó granadino"

El Ayuntamiento de Granada continúa recuperándose del terremoto político provocado por el 2+2. El PSOE continúa buscando fórmulas para gobernar el resto de la legislatura y ha buscado el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Vox. Tras la inclusión de Antonio Huertas en la Junta de Gobierno Local, el ex teniente alcalde que desoyó a la dirección nacional de Ciudadanos y apoyó la investidura de Cuenca, Unidas Podemos se mostró reticente a entrar en el gobierno provincial prolongando las conversaciones con los socialistas para encontrar un encaje al apoyo de su gobierno.

Tras una reunión de la Asamblea Granada que se encuentra conformada por Podemos, IU e independientes, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha anunciado que "ante la oferta del PSOE para entrar en el Gobierno, mantenemos la puerta abierta pero vamos a esperar el puesto prometido al anterior alcalde, y a saber si Huertas y Salvador si van a ser expulsados de su gobierno".

Desde la formación 'morada' insisten en que el PSOE debe elegir entre "un gobierno con Unidas Podemos o con tránsfugas de la derecha". "Damos la oportunidad a Cuenca de lograr un gobierno estable con un partido progresista", comenta Cambril, que puntualiza que "no tenemos nada personal contra ellos, pero sí contra el espectáculo en el último mes y medio".

Desde el partido insisten en respetar el Pacto Nacional Antitransfuguismo: "Cuando se produzca la expulsión, el PSOE deberá decidir entre gobernar con Cs o con UP, tendrán que decidir si se saltan el pacto nacional antitransfuguismo o no". “No nos vemos ni dentro ni fuera, estamos esperando, preferimos ayudar a la gente dentro del gobierno", comenta Cambril sobre las preferencias del partido.

“¿Cuántas monedas va a pagar el PSOE a Salvador por apoyar su Gobierno?", se cuestion Cambril, e insiste en que desde el grupo socialista "estaban esperando a esta rueda de prensa para anunciar lo que le toca al Toni Cantó granadino”, en referencia a la posición de Luis Salvador dentro del nuevo gobierno de la ciudad. Además, Cambril asegura que desde UP "tenemos la certeza de que el PSOE mantenía un pacto oculto con Huertas y Salvador, como poco, con 7 días de antelación".

Respecto a las reuniones mantenidas con el PSOE para determinar la posible entrada de UP en el gobierno provincial señala que los socialistas "parecen más interesados en hablar de puestos que en el programa". En una segunda reunión entre ambas formaciones se ha tratado la posibilidad de conformar un acuerdo programático con una gran importancia de la posible llegada de los fondos europeos Next Generation y las 40 propuestas de los socialistas para su gobierno en ls que "hemos incluido propuestas concretas de UP”, explica Elisa Cabrerizo.

Además, Cambril ha respondido a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, que tras una reunión con Francisco Cuenca le pidió que fuera "fuerte" y que pusiera a "la empresa por delante", algo con lo que se muestran sorprendidos desde UP porque "ya ha firmado acuerdos con la ministra de UP en el Gobierno", en referencia a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha sentenciado que Cuerva "no es quien para ordenar el Ayuntamiento, si quiere hacerlo que venga y se presente como concejal".