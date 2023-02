Podemos llevará a Pleno la renovación de la web del Ayuntamiento de Granada para hacerla más accesible

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha presentado hoy la moción que será elevada a Pleno el próximo viernes y que pide que el Ayuntamiento de Granada renueve la web del Consistorio para hacerla más accesible, con mayor facilidad de uso y que, por tanto, permita una sede electrónica ágil para los vecinos y vecinas, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades para acceder al mundo digital.

El concejal de la confluencia Paco Puentedura ha reclamado, además, que “los documentos se adapten a la lectura fácil, tanto los electrónicos como los físicos” así como que se “alcance un acuerdo con la ONCE para adaptar la web a un acceso inclusivo”. El edil, por otro lado, ha recordado que “también se debe cuidar y apoyar la atención presencial”, cuestión por la que desde UP también exigen “un refuerzo en el personal, que en este área ha perdido una tercera parte de la plantilla por no haberse renovado las vacantes lo que provoca que los granadinos y granadinas tengan que esperar más de un mes a ser atendidos con cita previa”.

“Nos preocupa mucho”, ha subrayado, “que el equipo de Gobierno de la ciudad anunciara el pasado viernes la licitación de un nuevo contrato por valor de hasta 11 millones de euros para una nueva interfaz de la web municipal y del procedimiento electrónico que no se va a materializar hasta 2025”. El concejal ha dicho que “no todo puede quedar a ‘calendas grecas’ porque la población exige respuestas inmediatas a sus problemas cotidianos como puede ser solicitar una cita previa para un empadronamiento o un certificado digital que es necesario para solicitar cualquier ayuda a la dependencia, la de inserción o ayudas en empleo o procedimientos de escolarización. “Hay miles de familias que no pueden esperar un mes a que se les dé cita”, ha recalcado.

El edil de la confluencia ha añadido que “tenemos una web con una interfaz completamente obsoleta y nada intuitiva, sin aplicación para móviles, que se cuelga día sí y día no y que no puede soportar las decenas de miles de procedimientos administrativos que tiene que tramitar al día”.

Puentedura ha mencionado que la renovación de la web así como de los procedimientos digitales deben ir acompañados de “formación tanto al personal de Ayuntamiento como a sus posibles beneficiarios para que la brecha digital no impida a la ciudadanía acceder a la web de su ciudad”.

El concejal ha añadido que, otra de las peticiones de la iniciativa será “el despliegue de nuevos puntos de wifi abiertos en zonas de transformación social y más desfavorecidas digitalmente con el objetivo de disminuir la brecha entre las personas que pueden tener o tienen acceso y conocimiento relacionado con la utilización de tecnologías de la información y aquellos que no cuentan con estas posibilidades”.