La Policía Nacional de Granada abre sus puertas para enseñar a los padres a proteger ante la ciberdelincuencia

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Delegación Provincial de Participación Ciudadana, adscrita a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, han comenzado a impartir por primera vez dentro de las dependencias policiales de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, una serie de charlas en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora en los centros educativos y sus entornos. En la primera sesión, la cual ha estado dirigida a madres y padres de jóvenes adolescentes, se ha incidido sobre los riesgos inherentes al uso de internet y las redes sociales. A esta charla han asistido integrantes de diversas AMPAS de la capital granadina, quienes han acogido con entusiasmo la realización de este tipo de actividades por parte de la Policía Nacional.

Plan Director

Las actividades que se realizan en el marco del Plan Director van enfocadas tanto a alumnos menores de edad, como a profesores y asociaciones de padres y madres de alumnos de toda clase de centros educativos, abarcando desde las primeras etapas formativas. Además, se hace extensiva esta labor a todas aquellas asociaciones, empresas, medios de comunicación y resto de organizaciones que puedan facilitar la comunicación con esta parte de la población que, de otra forma, sería poco accesible.

El Plan Director, con la intención de adaptarse a las diferentes necesidades de la comunidad educativa, ofrece una variada serie de actividades entre las que se encuentran la realización de charlas y conferencias de carácter formativo y orientativo. Estas charlas y conferencias tiene como objetivo, por un lado, prevenir las problemáticas que afectan a niños y jóvenes en su entorno educativo y, por otro, proporcionar la orientación necesaria para la resolución de dichas problemáticas llegado el caso. Así pues, los agentes que imparten estas jornadas, de una forma amena y atractiva, y siempre adaptada a las características de su auditorio, proporcionan información, orientación y consejos prácticos.

Ciberbullying, grooming o sexting

La primera charla impartida a madres y padres de jóvenes adolescentes ha girado en torno a un eje principal centrado en los riesgos de la navegación por internet. Así pues, en el inicio de esta sesión se ha hablado de educación digital, se ha reflexionado sobre la peligrosidad de internet, se han expuesto conceptos como la identidad, reputación o huella digital y también se ha informado sobre la importancia de la privacidad o el uso de las redes sociales. A continuación, el plato fuerte de la charla ha versado sobre los principales problemas ocasionados por el uso indebido de la tecnología. En este apartado se han tratado numerosos temas entre los que se encuentran el ciberacoso, el sexting o el grooming. Finalmente, los policías han dedicado la última parte de la jornada a responder a la pregunta ¿qué hacer ante estas situaciones?, aportando consejos de carácter práctico para hacerles frente de una forma eficaz.

Consejos para navegar en internet y usar las redes sociales de forma segura

Durante el transcurso de la charla se ha recomendado seguir las siguientes directrices: vigilar que los menores accedan a contenidos de internet apropiados para su edad, usar contraseñas seguras, secretas y complicadas, no facilitar información personal a través de redes sociales o internet en general, configurar la privacidad de tus redes sociales, tapar la webcam de los dispositivos cuando no se esté utilizando, vigilar que tus hijos no sean víctimas ni partícipes de conductas relacionadas con el ciberacoso u otros comportamientos inapropiados, denunciar ante la Policía Nacional si se detecta algún caso relacionado con el mal uso de redes sociales o internet, y controlar que los hijos no compartan imágenes o vídeos comprometidos.