Por Andalucía promete en Granada devolver a su "estado originario" la financiación de las universidades

Por Andalucía "revertirá a su estado originario" la financiación de las universidades andaluzas para detener "en seco los disparates" del PP durante los últimos tres años de legislatura en la Junta. Así lo ha declarado esta mañana en Granada la candidata de la confluencia de izquierdas a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, que ha incidido en que eliminará las "alfombras rojas" a las universidades privadas y mostró su rechazo a que cursar un máster sea la "criba" para seguir con los estudios.

Inma Nieto ha señalado a los periodistas que Andalucía necesita el talento de la comunidad universitaria para afrontar la próximas década "en condiciones óptimas", frente los planes para los estudios superiores del actual gobierno en funciones de PP y Cs, que "no han respondido a esa expectativa más que fundada". La candidata se ha referido a los recortes de 135 millones de euros a la universidades públicas para advertir de que se traducirán en una merma de la calidad de la enseñanza y de la conformación de equipos de investigación.

Por Andalucía, ha dicho, no solo revertirá si llega al gobierno el estado originario de la financiación de las universidades, sino que incrementará en un 10 % el presupuesto ordinario de las mismas, "como sugerían los rectores".

Por otra parte, Nieto ha manifestado que la renta de una persona no puede determinar que continúe o no con sus estudios cuando finalice el grado: "Hacen falta más plazas públicas, más recursos públicos para que el máster no se la criba entre gente que quiere continuar o no en función de su renta y no en función de sus ganas de seguir formándose".

Y por último, ha arremetido contra el PP cuando dice que no tiene ideología porque en su opinión, lo que se deduce de su gestión es "una preferencia abrumadoramente explícita" por las universidades privadas, a las que ha puesto "alfombras rojas" cuando algunas tienen "menos papeles que una liebre".

La del PP, ha dicho, es "una hoja de ruta de desmantelamiento de lo público y de convertirnos a todo el pueblo andaluz en un gran mercado de clientes a disposición de las empresas, ya sean del sector de la sanidad, la educación o los cuidados", disparates, como los ha definido, que Por Andalucía parará "en seco" desde un gobierno de la Junta