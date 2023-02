Los Premios Goya 2023 se entregaron en Andalucía brindando con vinos de Rioja

Quiero, antes de nada, aclarar que no tengo nada en contra de la Denominación de Origen Calificada Rioja, bien al contrario. No son parte de la llamada 'Marca España' porque sí. Sus vinos son conocidos y reconocidos por su calidad en el mundo entero y eso se consigue a fuerza de trabajo, empeño, ilusión, ganas y valentía para hacerlo cada día mejor y, habría que añadir dos cosas fundamentales: la primera, la voluntad de entendimiento, de colaboración y de unir sinergias entre todos los actores del sector, desde organismos e instituciones, asociaciones profesionales, bodegas y viticultores; y la segunda, la conciencia de todos los implicados de que para mejorar, evolucionar, crear una imagen de marca potente y abrir mercados es indispensable INVERTIR. No sólo en las instalaciones y en la contratación de profesionales, tanto en el campo como en bodega, sino también en comunicación y visibilidad. Y es lo que han hecho desde que el 6 de junio de 1925 la Denominación de Origen Rioja obtuviera su reconocimiento oficial. Y en 1991 se convirtió en Denominación de Origen Calificada. Fue la primera en conseguirlo en España.

Rioja siempre ha procurado unir su nombre a momentos especiales, por eso se trasladó a Sevilla en la gala de los XXXVII Premios Goya para brindar por las grandes ocasiones, siendo el vino oficial de esta gran noche tras haber renovado su acuerdo de patrocinio del que es considerado el mayor evento cinematográfico de nuestro país. La marca Rioja acompañó a las estrellas que desfilaron por la alfombra roja la noche de la entrega de los galardones, con la presencia de su logotipo en los distintos photocalls y, también, tenía visibilidad en set de prensa para los premiados.

La Denominación estuvo muy presente durante toda la velada y gran parte de los invitados y asistentes al evento –entre ellos, personalidades de la cultura y el cine, influencers y celebridades del panorama nacional, así como representantes institucionales– pudieron disfrutar de la selección de vinos de Rioja ofrecidos por la DOCa. Los tintos y los blancos fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados en su acceso a la zona VIP, tras su paso por la alfombra roja, además de amenizar el coctel posterior a la gala. Por su parte, en los momentos más álgidos de la celebración, en los que los premiados festejaban ya con las ansiadas estatuillas en la mano, las copas se alzaron para brindar con los espumosos de Rioja.

El presidente del Consejo Regulador de dicha Denominación, Fernando Ezquerro, presente en el evento, tuvo la oportunidad de conversar y brindar con algunos de los invitados, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por si todo esto fuera poco, la gala volvió a arrasar en audiencias. Emitida en La 1 de TVE, la fiesta del cine español conectó con 2.684.000 telespectadores, lo que supone un 23.4% de cuota de pantalla. El evento lideró la noche con rotundidad –de 22:03 a 01:25 de la madrugada– sin que sus rivales le hicieran sombra.

Por mi trabajo, estoy muy familiarizada con la organización de eventos y, evidentemente, cuanto más importantes son, más financiación necesitan, por lo que las cifras que se manejan en cuestión de patrocinios no están al alcance de todos… A no ser que haya un acuerdo entre todos los interesados. Y por ello me pregunto: ¿No existía la posibilidad de que, celebrándose la gala en Sevilla, se hubiera llegado a un acuerdo con la Academia de Cine para que fueran los vinos andaluces los patrocinadores de tan importante evento? Andalucía cuenta actualmente con siete zonas de producción de vinos amparados por Denominaciones de Origen: Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda (la segunda más antigua de España después de Rioja, fue fundada en 1935), Málaga y Montilla-Moriles. Las de más reciente constitución fueron la Denominación de Origen Sierras de Málaga y la Denominación de Origen Vinos de Granada. Asimismo, en el año 2011 fue reconocida la Indicación Geográfica de vino aromatizado Vino Naranja del Condado de Huelva. Pero además existen 16 Indicaciones Geográficas Protegidas: Desierto de Almería, Laujar-Alpujarra, Norte de Almería, Ribera del Andarax y Sierras de las Estancias y los Filabres (Almería); Cádiz; Córdoba y Villaviciosa de Córdoba (Córdoba); Altiplano de Sierra Nevada, Cumbres del Guadalfeo y Laderas del Genil (Granada); Bailén, Sierra Sur de Jaén y Torreperogil (Jaén); Los Palacios y Sierra Norte de Sevilla (Sevilla).

Es decir, que se elaboran vinos con sello de garantía de origen reconocidas por la UE en las ocho provincias de nuestra Comunidad Autónoma.Todos ellos, vinos cuya calidad y características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él.

Creo que uniendo esfuerzos, tanto de las Denominaciones e IGPs como de las bodegas y el apoyo de la Junta de Andalucía a través de varias Consejerías como Agricultura, Turismo y Cultura, no hubiera sido tan descabellado. Y menos si tenemos en cuenta la proyección nacional e internacional de este evento y la visibilidad que hubiera supuesto para nuestros vinos.

No sé si es falta de visión o de decisión a la hora de hacer una inversión importante en términos económicos, pero no hay que olvidar el retorno en cuanto a publicidad y promoción, tanto en España como en otros países donde también los medios de comunicación se han hecho eco de estos importantes premios.

La verdad es que, desde que volví a Granada hace más de diez años, siempre ha sido una constante por parte de las bodegas de Granada quejarse de la poca proyección que tienen los vinos de Granada, empezando por que los propios granadinos no les dan el valor que tienen, se quejan de sus precios y prefieren consumir vinos con una imagen consolidada, como por ejemplo, y ya que estamos, Rioja. Creo que es urgente que el sector del vino en Andalucía en general y en Granada en particular se una para avanzar y poner nuestros vinos al nivel que se merecen. Elaborar estrategias comerciales y de comunicación a corto, medio y largo plazo, midiendo las inversiones a realizar en cada momento y recogiendo los beneficios de retorno para seguir invirtiendo y ampliando horizontes. Todos los que nos dedicamos al vino reconocemos que tiene un gran ingrediente de pasión e incluso cierto 'romanticismo', pero una bodega es una empresa y debe funcionar como tal.

Y ya no tengo espacio, pero los productos servidos en el menú también daría para otra página… Otra bofetada para los excelsos productos gastronómicos andaluces.