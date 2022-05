Presupuestos Granada 2022: La ciudad se acerca al final de curso sin nuevas cuentas

El Ayuntamiento de Granada está, como los escolares, apurando el curso. Quedan apenas dos meses de actividad antes del parón de agosto y de esos dos meses, julio también es a medio camino por el verano y las fiestas del Corpus. Y llegados a mitad de año, la ciudad todavía no cuenta con presupuestos de 2022. Los últimos con los que contó Granada, los de 2020, se aprobaron en pleno de julio pero tras un acuerdo previo firmado con el famoso pacto del codo PSOE-PP-Cs. Ahora, si no hay acuerdo final de manera inmediata entre PSOE y UP, los socios preferentes para sacar las nuevas cuentas municipales y que llevan meses de trabajo y negociación, se podría ir a septiembre el expediente de presupuestos para 2022, casi solapándose con el inicio de los trabajos para el siguiente.

Si bien la trágica muerte del concejal de Economía, José María Corpas, ha supuesto un freno temporal al avance del expediente, la actividad municipal no da tregua y las necesidades de la ciudad tampoco. Y las cuentas, que en principio tendrían que haber estado para febrero, según los cálculos iniciales del gobierno, no terminan de llegar, aunque se repite continuamente que estarán "pronto".

Tiempos, plazos y acuerdos

La concejal de Economía, Ana Muñoz, (ha asumido las competencias tras la muerte de Corpas) ha explicado a preguntas de la prensa, tras presentar un acuerdo de modificación presupuestaria con Unidas Podemos, que "pronto" habrá presupuestos y que una pista son los últimos acuerdos con UP para la inversión de 15 millones y de 1,6 para políticas y servicios. "El camino ya está avanzado. Hemos encontrado la senda para llevar el expediente y esa es la de las 55 medidas de acuerdo PSOE-UP que hay que trasladar a los presupuestos, además de trasladar también los 15 millones del Gobierno para mejorar servicios o estos 1,6 millones también".

Según Muñoz, se está trabajando en el presupuesto "de manera colaborativa, leal, con unos objetivos claros".

El concejal de UP Francisco Puentedura ha recalcado que la "voluntad" de su grupo municipal es "llegar a un acuerdo" para los presupuestos pero ha recordado que "no está en nuestra mano marcar los tiempos". "La situación personal no ha facilitado" los trabajos por la enfermedad y muerte de Corpas pero que agilizarlo. "No queremos que sea el parto de los montes, por lo que consideramos fundamental tres ccosas: convocar la comisión de seguimiento de las 55 medidas pactadas entre UP y el PSOE, aprovechar el expediente de modifcación presupuestaria para incluir medidas y presentar propuestas donde el resto de medidas que no se incluyen en ese expediente se recoja como se van a financiar".