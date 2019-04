Primavera y vino

Los vinos del Altiplano de Sierra Nevada y en general de la provincia de Granada tienen una larga andadura y una larguísima historia (y me remito a mi artículo en este diario El Vino en Al Ándalus), y por ello, en 2019 ya deberían, por su propia calidad e idiosincrasia, tener su lugar en el mapa vitivinícola español. Y lo tienen… salvo que pocos lo saben. Vivimos en un mundo globalizado, nos guste o no, en el que el consumidor tiene acceso en la tienda o en el centro comercial de la esquina vinos de cualquier parte del mundo. Y si no, basta un click con el ratón de nuestro ordenador.

La feria celebra en la Plaza de las Palomas y desde el viernes su décima edición

Y en esta sociedad global, lo que no se da a conocer no existe, así de llano. Por ello, desde hace tres años, la Asociación de Viticultores del Altiplano-Sierra Nevada organiza un certamen para evaluar y dar a conocer la calidad de sus vinos bajo el título Cata-Concurso de Vinos el Altiplano de Sierra Nevada Vinos de Altura.

Este año, dicho certamen tuvo lugar el sábado 30 de marzo donde un jurado compuesto de cinco especialistas en análisis sensorial pudieron catar las muestras presentadas este año a concurso. El Presidente de la cata-concurso fue Joaquín Torcuato Leyva Contreras, en base a su conocimiento del sector vitivinícola de la provincia de Granada, y la persona responsable de la dirección de la cata-concurso fue María Isabel López Infante, en base a su amplio conocimiento de la vitivinicultura y su reconocido prestigio profesional en la organización y participación en catas y concursos de vinos.

En la Cata-Concurso Vinos de Altura podían participar todos aquellos vinos elaborados en las bodegas que se encuentren ubicadas dentro del ámbito geográfico de la provincia de Granada, y que la altitud de sus viñedos sea superior a 800 metros sobre el nivel del mar. Es obligatorio que al menos el 80 % de uva utilizada en la elaboración de los vinos, sea procedente del ámbito geográfica de la provincia de Granada.

Según rezan las bases del concurso, el objetivo general de este certamen es premiar la calidad de los vinos elaborados en el ámbito geográfico de la “provincia de Granada”. Y los objetivos específicos son incentivar el interés de los elaboradores y comercializadores en la mejora continua de la calidad de los productos; apoyar e impulsar el desarrollo de la vitivinicultura en los municipios de la provincia de Granada; mejorar el conocimiento de los vinos de la provincia de Granada entre los consumidores, para que sean capaces de apreciar la diversidad y calidad de los mismos; premiar los mejores vinos elaborados en la provincia de Granada, para que puedan ser reconocidos por los consumidores; y como no, contribuir a la difusión de la cultura y de las cualidades del vino.

Las bases recogían las diferentes categorías de vinos. Y a su vez, en cada categoría, lo siguientes tipos: espumosos, blancos, rosados, vinos tintos sin envejecimiento en madera, vinos tintos con envejecimiento en madera.

Primavera y Vino celebra desde anteayer, viernes 12 de abril su décima edición en su habitual ubicación de la Plaza de las Palomas, donde se darán cita doce bodegas. Junto a ellas, habrá stands de gastronomía para acompañar sus vinos: uno de un productor de setas, dos de productores de quesos y dos stands gastronómicos de la Asociación Gastronómica y de Cátering Acci Eventos.

La feria fue presentada el viernes día 12 a las ocho y media de la tarde en la carpa instalada en la Plaza de las Palomas en Guadix por el concejal de Agricultura y diputado provincial, Manuel Gómez Vidal, y el presidente de la Asociación de Vitivinicultores Altiplano de Sierra Nevada, Juan Jesús Palenzuela. Junto a ellos han estado Joaquín Leyva, coordinador del concurso de cata de Vinos de Altura; Alicia Romero, gerente de la Asociación Intersectorial de Empresarios; y Emilio Romero, vivitinicultor.

El apoyo de la Diputación provincial por este evento que visibiliza a un sector importante para la economía del norte de la provincia es total, tal y como ha destacó Gómez Vidal, concejal de Agricultura y diputado provincial, en la presentación de la feria. Junto a él estuvieron Joaquín Leyva, coordinador del concurso de cata de vinos de altura; Alicia Romero, gerente de la Asociación Intersectorial de Empresarios; y Emilio Romero, vivitinicultor. De hecho, se plantea para la próxima edición la posibilidad de realizar un ‘tándem’ de la Feria con la marca Sabor Granada. Igualmente decidida es la apuesta del Ayuntamiento accitano, que en los últimos cuatro años no sólo ha apostado por el mantenimiento de esta cita, sino que además ha ido trabajando por mejorarla.

En la inauguración se dieron los premios de la cata-concurso

En la propia inauguración se dieron a conocer y se entregaron además los premios del concurso. La Feria abrió al público el mismo viernes por la tarde, el sábado en horario de mañana y tarde y hoy domingo aún tienen la oportunidad de disfrutar de ella acercándose a la capital occitana, donde no faltarán los vinos galardonados.

Los premiados

En la Categoría Vino de Mesa Blancos: Oro para Mencal 2018 de Bodegas Pago de Almaraes y para Aura 2018 de Bodega Cerro de las Cruces. Y Plata para Zaguán 2018 de Bodegas Caballo.

En la Categoría Tinto con envejecimiento en madera: Oro para Pasio Nigra 2015 de Bodegas Caballo, Tinto Memento Crianza 2017 de Bodegas Pago de Almaraes y Tinto Almaraes de la bodega homónima. Y plata para Paraje del Mincal 2015 de Bodegas Vilaplana.

En la Categoría de Vinos Singulares (ecológicos, biodinámicos, etc.): Oro para Piedras Blancas Tinto joven 2018 de la Bodega Alejandro Romera Jiménez; y Plata para “Miguel” Blanco 2018 de Bodega Cortijo Fuentezuelas, para tres vinos de Bodegas Méndez Moya: Blanco 2018, Tinto Syrah 2017 y Cabernet Sauvignon 2014.

En la Categoría de Vinos con mención de calidad (elaborados bajo el paraguas de la DO o de la IGP), tenemos tres oros: Tinto Gentis 2018 y Vertijana Syrah 2015 de Bodegas Vertijana; y Tinto con envejecimiento en madera Tío Cato 2017 de Bodegas Cerro de las Cruces.

Y en esta misma categoría, once medallas de plata para Viña Caldara Blanco 2018 de Bodega Caldara, Tinto joven Thimus 2017 de Bodega Saaboor, Tinto con paso por madera Anchuron Crianza 2009 de Bodega María Amparo Garcia Hinojosa, Irving Coupage Crianza 2014 de Bodegas Fernández Herreros SL, Vertijana 3 2015 de la bodega homónima. También obtuvieron plata en esta categoría Spilaio 2017 de Bodegas Palenzuela Garcia, Muñana Rojo 2015, Muñana 3 cepas 2013 y Delirio Roble de Muñana 2017 de Bodegas Muñana.

En cuanto a la organización del evento y de la Feria Primavera y Vino colaboran la Diputación de Granada, la Asociación de Vitivinicultores Altiplano Sierra Nevada, la Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix y el Ayuntamiento de Guadix, a través de la Concejalía de Agricultura y Ganadería.

Una feria que cada año va mejorándose y siendo adalid de calidad de nuestros vinos. ¿Aún no tienen plan para pasar este domingo? La Feria Primavera y Vino les espera en Guadix con los brazos abiertos.