Primera semana sin contabilizar más de 200 casos de coronavirus en Granada en tres meses

El descenso de la curva del coronavirus en Granada parece haber cogido un poco más de velocidad esta semana. El ritmo de descenso de casos notificados es el más alto a estas alturas de la semana en un mes y se da el caso de que por primera vez desde mediados de marzo, tras el final de la tercera ola y de sus restricciones, se encadena una semana completa sin contabilizar 200 o más casos de Covid-19. Esto en un miércoles, un día donde es habitual que haya repuntes con respecto al anterior, y que en las tres semanas previas anotó 228, 219 y 214 contagios. Las tasas de incidencia se quedan en un descenso en la ratio a 14 días y un mínimo ascenso en la de 7, en una jornada donde no se han producido muertes por el patógeno, donde los curados vuelven a ser más que los casos, y donde la hospitalización sigue menguando.

Granada ha notificado en las últimas 24 horas 171 casos de coronavirus confirmados por PCR o test rápido de antígenos. De ellos, solo dos tienen diagnóstico de ayer y 119 del lunes, la gran parte. El resto se han distribuido en el resto de días de esta semana, lo cual explica que la tasa de incidencia a siete días haya crecido aunque menos de medio punto.

El dato es bueno, dentro de que siguen siendo muchos casos, porque confirma que esta semana los contagios están yendo a menos y con más velocidad que en semanas anteriores. Ahora mismo el ritmo de decrecimiento es el más alto en un mes, con un -8,64% de casos respecto a hace una semana, que apenas era del -3,49%, y que en todo este periodo no ha superado la velocidad del -6%.

En los últimos siete días se han contabilizado en Granada 984 casos y se podría dar la circunstancia de que por primera vez desde marzo se complete una semana con menos de 1.000 contagios notificados. Además, esto se nota en la progresiva bajada de los casos promediados por día en cada semana. En esta está en 140,6, y se venía de semanas de 153,8, 159,4, 166,3, 176 y 211,8.

Los casos activos en la provincia (contagios totales menos muertos totales menos curados totales) dan otra buena noticia puesto que se consolidan por debajo de los 3.000 tras cuatro días seguidos bajo ese umbral. , lo cual no se producía desde finales de septiembre del año pasado. Son 2.464, exactamente 30 menos que ayer. Este dato viene empujado por el número de curados notificado hoy (201), y que no se han producido muertes por coronavirus en las últimas 24 horas en Granada. En este parámetro, de repetirse mañana, o de, ojalá no sea así, se produce solo un fallecimiento, la provincia completará la primera semana desde medios de septiembre del 2020 sin contabilizar ninguna jornada más de un deceso.

Las tasa de incidencia ponen a Granada en una situación no buena, pero sí camino hacia lo favorable. La ratio a dos semanas se coloca por debajo de los 200 casos por primera vez desde el mes de enero, en concreto desde el día 4, y aunque hay que esperar unos días para consolidar el dato, bajar de ese límite es otra gran noticia. El dato se queda en 195,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, casi cinco puntos menos que ayer. La medición a una semana repunta ligeramente y pasa del 84,8 de ayer al 84,4, algo inapreciable y que no cambia tendencia. En términos reales, la semana pasada se detectaron 1.022 casos de coronavirus en Granada por 779 de esta.

Por áreas sanitarias, la tasa baja apenas tres puntos en el distrito de Granada capital, quedándose en 245,9 casos por cada 100.000 personas en dos semanas, que en el caso de la ciudad está en 247,8. Diez puntos cae la ratio en el distrito Metropolitano (203,7 en el más poblado de la provincia, y eso es clave), y suben en las zonas de Salud Nordeste y Sur, ambos en dos casos (88 y 163,1).

La hospitalización da buenas noticias con otro día de descenso de la presión en cuanto a camas ocupadas, aunque se sigue resistiendo volver a bajar de la barrera del centenar como sucedió el domingo. Son dos pacientes menos en los centros asistenciales granadinos que ayer (103), todo gracias a que las UCI cada vez están más vacías. Con el último recuento son 25 pacientes en todos los hospitales de la provincia, cuatro menos respecto a ayer. Sí suben los pacientes en planta Covid, pero poco (78), dos más.

Esto hace que la semana aún no tenga tendencia clara de evacuación como hace una semana, pero el crecimiento es muy bajo, apenas 2,6 camas más ocupadas por día. Lo bueno es que los nuevos ingresos siguen decreciendo poco a poco. Hoy es un parte donde se nota la vacunación (aunque hoy la Junta no da los datos por provincias por fallos en el volcado). En él se habla de bastantes contagios y curaciones, pero de pocas hospitalizaciones y entradas en UCI, además de pocos o ningún muertos.

Así, de los 12 nuevos hospitalizados de ayer, ninguno requirió entrada en Cuidados Intensivos. Esta es la tercera cifra más baja para un miércoles de todo lo que va de 2021 y son diez ingresos nuevos menos que los marcados en el mismo periodo de la semana pasada (35).