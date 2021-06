Granada capital baja de la tasa de emergencia sanitaria de coronavirus por poco

El coronavirus se mantiene estancado aunque con tendencia a la baja en Granada. Como ayer, anteayer y las dos últimas semanas, como mínimo. Si hay repuntes son puntuales y si hay descensos no son pronunciados. Y así en un lento discurrir que no termina de satisfacer ni a los gobernantes ni a los expertos, que ven cómo el coronavirus se agarra en la provincia, y en toda Andalucía, y que no permite desescalar a la velocidad deseada. Los contagios caen a un ritmo que no alcanza un 5%, la nueva hospitalización igual, las muertes siguen con su mínimo goteo, y solo las tasas de incidencia ofrecen hoy buenas perspectivas dejando a la provincia al borde de bajar de los 200 casos acumulados.

El número de casos de coronavirus notificados este martes, y con recuentos en su mayoría del lunes, es de 124, solo 9 menos que los que había hace una semana, y cuya evolución refleja claramente esta fase de impasse. De más reciente a más lejano en el tiempo, la serie de los últimos martes es 124, 133, 114, 135, 117, 134, 174 y 259 casos. El estancamiento es total y en el acumulado hasta este día de la semana es muy similar al de las últimas cuatro. La serie, como la anterior, es esta: 1.041, 1.068, 1.111 ,1.096 y 1.315 casos notificados. La velocidad de descenso acumulada de cada semana lleva tres semanas demasiado estable. Con respecto a la semana pasada cae un 2,53%, en la anterior era de un 3,87%, y en la otra incluso subió (un 1,37%).

Lo que parece bueno dentro de esto es que en ninguno de los últimos siete días se han diagnosticado más de 200 casos, y eso no sucede desde mediados de marzo, al final de la tercera ola. Y con estas cifras las tasas de incidencia bajan. La de hoy sí es especialmente notoria por el significado que tiene. La provincia presenta una ratio de 200,5 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, y de 84,4 en los últimos siete. La diferencia entre ambas se ha ampliado en los últimos días y puede permitir pensar en una nueva cogida de velocidad del descenso de contagios.

En todos los distritos sanitarios se nota este descenso y la curva se ha comportado igual en los cuatro. En el de Granada se baja del umbral de emergencia sanitaria por muy poco (248), que son 29 puntos menos que la cifra real de ayer, y que además es la misma cifra que se ciñe solo a la ciudad. Mientras tanto, en el Metropolitano, el descenso lo hace en 21 unidades (213,4). Caen también en el resto pero menos, apenas 10 puntos en el Nordeste (86 casos) y 4 en el Costa-Alpujarra (161,1).

Los casos activos han repuntado un poco tras la baja cifra de curados remitida hoy, solo 36, por lo que contabilizando un único fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra de personas infectadas en la actualidad es de 2.494 (ayer eran 2.407).

La hospitalización da buenas noticias con el menor dato de nuevos ingresos en un martes desde Semana Santa (20, de los cuales 2 en UCI), y también el primer martes desde primeros de marzo donde baja la presión, aunque solo en una persona (total 105). Esto anuncia una semana buena de caída de camas ocupadas y consolidar por debajo del centenar los puestos usados en zonas Covid. Por situación clínica, hay los mismos pacientes en planta Covid que ayer (76) y uno menos en Cuidados Intensivos (29).

La vacunación en Granada prosigue a un ritmo altísimo a pesar de que esta semana no van a llegar tantas dosis como la semana pasada. Aun así, ayer se batió el récord de pinchazos administrados en un lunes con 11.359, de los cuales 5.505 se correspondieron a vacunas para completar la pauta. Hay 428.495 personas que tienen puesta al menos una dosis en Granada (el 46,6%), de las cuales 262.603 están con la pauta completada (el 28,56%).

Por centros educativos, en Granada no hay ningún colegio cerrado por coronavirus, solo hay clausuradas 15 aulas de 8.600, y 13 han reabierto desde el jueves pasado.