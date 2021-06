La vacunación anti coronavirus en Granada sube un 107% con respecto a la media de toda la campaña

Los casos de coronavirus en Granada se encuentran estancados. Son ya tres semanas con prácticamente datos idénticos, tanto en los contagios acumulados como en las tasas de incidencia, que a pesar de que en línea general muestran una tendencia descendente, esta se están produciendo de forma muy lenta. Lo bueno de todo esto es que los repuntes no se producen, sobre todo con el ritmo de avance de la vacunación, por lo que cuando el circunstancias pasadas se estaba en esta situación, lo que venía era una nueva ola. Y ahora no está siendo así. Las muertes son un un goteo triste pero cada vez menor, las hospitalizaciones también van menguando poco a poco, y los casos activos se van desplomando. Y esto será así siempre prácticamente desde ahora.

Granada ha notificado 176 contagios de coronavirus en el día de hoy, correspondientes al sábado y al domingo, o lo que viene a ser casi lo mismo, una media de 88 diarios. Esta es la cifra más baja para un lunes desde que la Junta dejó de dar partes de datos los domingos y ofrecer al día siguiente los acumulados en Semana Santa. Eso de entrada es una buena noticia puesto que hace siete días se notificaron 230 casos. Sin embargo, aquí las tendencias hablan de estancamiento en la notificación de casos desde hace un mes. La horquilla de casos semanales se ha movido entre los 1.050 acumulados en los últimos siete días, los 1.049 de hace una semana, y de ahí la serie ha sumado 1.132 y 1.078. Hay muy poca variación.

Esta variable teniendo en cuenta las fechas de diagnóstico sí hablan más claramente de que toda la tendencia de la pandemia es descendente. La semana pasada el descenso de casos respecto a la anterior, en la que se registró un pico, fue del -9,11% y esta comienza con un descenso del -14,5%. Ya es una cifra buena que invita a pensar en que, conforme pasen los días y se consoliden las cifras, acabe todo en signo negativo una vez más.

Pero esta falta de movilidad y variación en las tasas y su tendencia negativa hacen que desde hace una semana las tasas de incidencia apenas se muevan, y que los datos se parezcan mucho cada día. La tasa a siete días lleva varios días que no baja de los 90 casos por cada 100.000 personas y la ratio a dos semanas empieza esta todavía por encima de 200 (92,8 y 206,8, respectivamente). La progresión de la primera aún no supera la ratio a dos semanas y lleva así mucho tiempo, lo que confirma esta fase descendente. Algo bueno que tienen estos números es que los lunes repuntan con respecto a las marcas de los viernes y esta vez no lo ha hecho.

Por áreas sanitarias, la semana arranca con la capital aún en zona de emergencia con 259,2 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, que en el caso de la ciudad es de 258,5, aunque con tendencia a la baja en la ratio semanal, mientras que en el resto de distritos las tasas son de 219,6 casos en el Metropolitano (también en camino descendente), 161,8 en el Sur (camino descendente pero más lento) y de 89 en el Nordeste, donde la tendencia es a subir.

Los casos activos marcan el suelo más bajo desde el 22 de septiembre del año pasado y se está por debajo de los 2.500 por primera vez en todo ese tiempo. Son 2.407, una cantidad que acerca a Granada a bajar de los 2.000 activos, aunque vista la tendencia de la semana pasada, será difícil que se produzca hasta finales de la misma. A este registro se llega, por desgracia, con un fallecido más durante el fin de semana pero, sobre todo, gracias a los 601 curados de estos dos últimos días.

La hospitalización, que ayer bajó del centenar de camas ocupadas, recupera hoy el mismo nivel que tenía el sábado y sube en once personas más (106). Estos aumentos son habituales los lunes, aunque no se producía en este nivel desde hace cuatro semanas, cuando se contabilizaron diez camas más ocupadas. La evolución marca que mañana volverá a subir la presión y que desde el miércoles bajará. Por situación clínica, son 76 en planta Covid (+10) y 30 en UCI (+1).

Los nuevos ingresos siguen la misma línea de cada lunes y el fin de semana se saldó con solo 3 admisiones hospitalarias por coronavirus, solo una en UCI. La secuencia de los últimos siete lunes ha sido de 7, 5, 2, 0, 0, 2 y 3 hospitalizaciones durante los sábados y los domingos.

La vacunación ayer vivió un día tranquilo, aunque no de asueto. Se pusieron el domingo 1.076 dosis, casi todas segundas dosis pendientes (1.046). Este dato eleva los porcentajes de protección frente al Covid grave del 29,97% de los granadinos (con pauta completa) y del 45,89% (con al menos una dosis). La semana de inmunización se cierra con el récord hasta la fecha: 68.722 dosis totales, a una media de 9.824 al día. Se trata un aumento del 106,98% con respecto a lo promediados hasta la fecha en todas las semanas de campaña.